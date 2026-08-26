Хотів продати чужий будинок за 108 тисяч доларів: у Бучі викрили хитру схему

На Київщині чоловік, за даними слідства, намагався продати чужий будинок у Бучі, підробивши документи та видаючи себе за його власника. Правоохоронці затримали підозрюваного, коли він мав отримати понад 107 тисяч доларів за нерухомість.

Як намагалися продати чужий будинок

За даними Київської обласної прокуратури, підозрюваний отримав інформацію про приватний будинок у Бучі. Його власник з 2022 року перебуває за межами України.

Чоловік, як стверджує слідство, підробив паспорт справжнього власника нерухомості, вклеївши у документ власну фотографію. Крім того, він оформив від імені власника довіреність та отримав дублікати документів на будинок.

Після цього підозрюваний залучив до продажу ріелторку, яка, за попередніми даними, не знала про його злочинні наміри. Через неї будинок виставили на продаж за 115 тисяч доларів.

Потенційна покупчиня оглянула нерухомість та погодилася придбати її за 108,5 тисячі доларів. Вона передала чоловікові 1 тисячу доларів завдатку.

Чоловіка затримали під час передачі грошей

Наступна зустріч мала відбутися у нотаріуса. Підозрюваний, видаючи себе за справжнього власника будинку, мав отримати решту коштів та укласти договір купівлі-продажу.

У межах контролю за вчиненням злочину правоохоронці передали йому 107,5 тисячі доларів. Таким чином, загальна сума, якою чоловік намагався заволодіти, становила 108,5 тисячі доларів.

Однак завершити оборудку він не встиг. Під час зустрічі чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Його дії кваліфікували як закінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинений за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах. Йдеться про частину 2 статті 15 та частину 5 статті 190 Кримінального кодексу України.

Наразі правоохоронці встановлюють інших можливих учасників злочинної схеми.

До речі, правила у Берліні, які мають захищати орендарів від подорожчання житла, обернулися для одного з мешканців несподіваною вимогою. Чоловіку довелося позбутися окремого душу, який був у квартирі ще до його заселення.