Понад 28 тисяч родин придбали житло за єОселею: хто отримав найбільше кредитів

За програмою єОселя житло вже придбали десятки тисяч українських родин. Найбільше кредитів отримали військовослужбовці та представники сектору безпеки, однак серед позичальників також є ВПО, медики, педагоги й ветерани.

Скільки родин придбали житло за програмою "єОселя"

Від запуску "єОселі" кредити на житло отримали 28 239 родин, а загальна сума виданих позик досягла 50,050 мільярда гривень, пише Укрфінжитло.

Найбільшу групу позичальників становлять військовослужбовці та представники сектору безпеки. Кредити отримали 13 077 таких родин – це 46% від загальної кількості. Також кредити отримали 7 804 позичальники, які не мали власного житла або потребували покращення житлових умов.

Серед інших учасників програми – 2 377 внутрішньо переміщених осіб. Позики також оформили 1 890 медиків, 1 888 педагогів, 685 ветеранів і 518 науковців.

За "єОселею" можна придбати не лише готову квартиру на вторинному ринку, а й житло в будинку, який ще зводять. Станом на 1 вересня 2026 року до програми було акредитовано 158 девелоперів, 188 житлових комплексів і 391 об'єкт будівництва. До переліку входили 61 865 квартир у 21 регіоні України.

У восьми прифронтових областях за "єОселею" видали 3 605 кредитів на загальну суму 12,528 мільярда гривень. Це Дніпропетровська, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Херсонська та Чернігівська області.

Нагадаємо, за програмою єОселя діють ставки 3% або 7% залежно від категорії позичальника. Умови також визначають розмір першого внеску, строк кредитування та вимоги до житла.