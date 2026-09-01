Сколько семей приобрели жилье в рамках программы еОселя

С момента запуска программы еОселя кредиты на жилье получили 28 239 семей, а общая сумма выданных займов достигла 50,050 миллиарда гривен, пишет "Укрфинжитло".

Наибольшую группу заемщиков составляют военнослужащие и представители сектора безопасности. Кредиты получили 13 077 таких семей – это 46% от общего числа. Также кредиты получили 7 804 заемщика, которые не имели собственного жилья или нуждались в улучшении жилищных условий.

Среди других участников программы – 2 377 внутренне перемещенных лиц. Кредиты также оформили 1 890 медиков, 1 888 педагогов, 685 ветеранов и 518 ученых.

По программе "еОселя" можно приобрести не только готовую квартиру на вторичном рынке, но и жилье в строящемся доме. По состоянию на 1 сентября 2026 года в программу были аккредитованы 158 застройщиков, 188 жилых комплексов и 391 объект строительства. В перечень входили 61 865 квартир в 21 регионе Украины.

В восьми прифронтовых областях в рамках программы еОселя было выдано 3 605 кредитов на общую сумму 12,528 миллиарда гривен. Это Днепропетровская, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Херсонская и Черниговская области.

Напомним, в рамках программы еОселя действуют ставки 3% или 7% в зависимости от категории заемщика. Условия также определяют размер первоначального взноса, срок кредитования и требования к жилью.