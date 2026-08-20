Запуск Реєстру житла для ВПО перенесли на 2027 рік: що зміниться для переселенців

Уряд ухвалив рішення відкласти запуск Електронного реєстру житла для ВПО на 2027 рік замість раніше запланованого жовтня 2026 року. Через це мільйони переселенців щонайменше ще на рік залишаться без цифрового інструменту для пошуку прихистку та оформлення житлової допомоги.

Що відомо про Реєстр житла для ВПО

Уряд затвердив Програму діяльності та подав її на розгляд парламенту, повідомив народний депутат Павло Фролов.

За розробку та впровадження системи відповідатиме Міністерство розвитку громад, територій та ВПО. Реєстр має допомогти державі перейти від тимчасового розміщення людей до довгострокових житлових рішень для тих, хто втратив дім через війну.

Ключовою новацією майбутньої системи стане інтерактивна карта об'єктів нерухомості. Переселенці зможуть переглядати детальні фотографії приміщень, дізнаватися про їхній технічний стан та актуальну кількість вільних місць для проживання.

Крім того, пошук житла не обмежуватиметься поточним місцем перебування людини. Нова платформа дозволить обирати варіанти у будь-якому регіоні України, що значно спростить процес переїзду та адаптації на новому місці.

Також реєстр виконуватиме роль інвестиційного майданчика. Завдяки прозорим інструментам влада планує залучати кошти міжнародних партнерів і донорів для ремонту вже наявних будинків та будівництва нового житла для ВПО.

Окрім житлового реєстру, Програма діяльності уряду передбачає й інші етапи підтримки переселенців. Зокрема, у 2026 році планується запровадити формат "єдиного вікна", через яке люди зможуть дізнатися про всі доступні соціальні послуги та пільги.

А вже у 2027 році разом із запуском житлового реєстру має запрацювати єдиний маршрут супроводу та інтеграції переселенців у громадах. Цей механізм допомагатиме людям швидше адаптуватися на новому місці, знаходити роботу та отримувати необхідну допомогу.

Нагадаємо, на Одещині завершили один із житлових проєктів для ВПО. У селищі Соборне переобладнали колишню будівлю військового містечка: після реконструкції там облаштували житло для 70 родин переселенців. Будинок уже готовий до заселення.