Український ринок житла сьогодні перебуває у стані невизначеності. Експерти поділилися на два табори: одні прогнозують подальше зростання цін, інші ж наполягають, що підстав для подорожчання немає.

Свої прогнози дали фахівці АН "Oksagen", передає 24 Канал.

Що чекає ринок нерухомості у найближчі роки?

Експерти припускають, що ціни дійсно можуть зрости через подорожчання будівельних матеріалів. Також серед причин підвищення вартості житла є:

дефіцит нових проєктів,

внутрішня міграція населення.

Водночас низька купівельна активність, відсутність доступної іпотеки та обережність українців у великих інвестиціях стають факторами, що гальмують ринок. У серпні 2025 року середня оренда однокімнатної квартири сягнула 7 712 гривень, що майже відповідає рівню інфляції.

Які є можливості для покупців?

На цьому тлі Миколаїв вирізняється стабільністю. За даними Dom.ria, вартість однокімнатних квартир там навіть знизилася приблизно на 2%, а середня ціна "однушки" становить приблизно 20 000 доларів. Це значно дешевше, ніж у Києві, Львові чи Одесі.

Завдяки цьому місто стає привабливим для покупців, які отримують більше можливостей для торгу. Інвестори ж звертають увагу на стійкий попит на оренду з боку студентів, спеціалістів та сімей, що переїжджають з інших регіонів. Таким чином, миколаївська нерухомість залишається однією з небагатьох на українському ринку, де ще можна знайти доступні варіанти з перспективою зростання вартості в майбутньому.



Миколаїв вирізняється стабільністю / Фото "Слово і Діло"

Які квартири обирають українці у 2025 році?