Чи можливе падіння цін: що чекає ринок нерухомості у найближчі роки
- Ціни на нерухомість можуть зрости через подорожчання будівельних матеріалів, дефіцит нових проєктів та внутрішню міграцію населення.
- У Миколаєві вартість однокімнатних квартир знизилася на 2%, що робить місто привабливим для покупців, особливо на тлі високого попиту на оренду.
Український ринок житла сьогодні перебуває у стані невизначеності. Експерти поділилися на два табори: одні прогнозують подальше зростання цін, інші ж наполягають, що підстав для подорожчання немає.
Свої прогнози дали фахівці АН "Oksagen", передає 24 Канал.
Що чекає ринок нерухомості у найближчі роки?
Експерти припускають, що ціни дійсно можуть зрости через подорожчання будівельних матеріалів. Також серед причин підвищення вартості житла є:
- дефіцит нових проєктів,
- внутрішня міграція населення.
Водночас низька купівельна активність, відсутність доступної іпотеки та обережність українців у великих інвестиціях стають факторами, що гальмують ринок. У серпні 2025 року середня оренда однокімнатної квартири сягнула 7 712 гривень, що майже відповідає рівню інфляції.
Які є можливості для покупців?
На цьому тлі Миколаїв вирізняється стабільністю. За даними Dom.ria, вартість однокімнатних квартир там навіть знизилася приблизно на 2%, а середня ціна "однушки" становить приблизно 20 000 доларів. Це значно дешевше, ніж у Києві, Львові чи Одесі.
Завдяки цьому місто стає привабливим для покупців, які отримують більше можливостей для торгу. Інвестори ж звертають увагу на стійкий попит на оренду з боку студентів, спеціалістів та сімей, що переїжджають з інших регіонів. Таким чином, миколаївська нерухомість залишається однією з небагатьох на українському ринку, де ще можна знайти доступні варіанти з перспективою зростання вартості в майбутньому.
Миколаїв вирізняється стабільністю / Фото "Слово і Діло"
Які квартири обирають українці у 2025 році?
У 2025 році найбільшим попитом серед українців користуються квартири економ- та комфорт-класу, особливо однокімнатні та двокімнатні. Їх приваблює доступна ціна та зручне розташування, що робить такі варіанти популярними як для життя, так і для інвестицій.
За даними порталу ЛУН, зростання попиту на ці квартири пояснюється обмеженою пропозицією на ринку та високим інтересом покупців. Натомість преміум-сегмент поки не повернувся до рівня 2021 року: угод у цій категорії значно менше, а покупці залишаються обережними.