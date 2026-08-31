Роботи будуватимуть будинки зверху вниз: яку технологію розробляють британські архітектори

Будинки зазвичай зводять знизу вгору, але цей принцип хочуть буквально перевернути. Для цього британська студія планує залучити автономних роботів і дрони.

Як роботи будуватимуть дерев'яні будинки

Нова технологія передбачає, що дерев'яну споруду збиратимуть зверху вниз, пише Dezeen.

Спочатку роботи збиратимуть верхній рівень будинку на землі, а потім підійматимуть його. Після цього під готовою частиною конструкції можна буде змонтувати наступний рівень.

На майданчику працюватимуть кілька автономних наземних роботів. Вони збиратимуть дерев'яні модулі та поступово формуватимуть конструкцію будинку. Над системою Foster + Partners працює разом із європейськими науковцями.

За процесом стежитимуть дрони. Вони літатимуть над майданчиком, фіксуватимуть можливі помилки та передаватимуть інформацію наземним роботам. Завдяки цим даним машини зможуть коригувати подальшу роботу.

Система отримала назву SWIFT-Build. У ній робототехніку планують поєднати зі штучним інтелектом, щоб машини могли обмінюватися даними та узгоджувати свої дії без постійного втручання людини.

Для споруд використовуватимуть модульні дерев'яні елементи. Конструкції планують складати так, щоб після використання їх можна було демонтувати. Цей принцип мають перевірити вже на повнорозмірній споруді, а не лише під час окремих випробувань.

Над SWIFT-Build працює консорціум із семи європейських університетів. Проєкт отримав грант у 4 мільйони євро за програмою Pathfinder Європейської ради з інновацій і розрахований на три роки. Наприкінці автономні роботи мають звести дерев'яний павільйон, який після демонстрації можна буде розібрати.

Нагадаємо, у Коста-Ріці для будівництва будинку використали близько 7 тонн пластикових відходів. Із переробленого пластику виготовили блоки для стін, які з'єднували між собою за принципом Lego.