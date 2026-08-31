Как роботы будут строить деревянные дома

Новая технология предполагает, что деревянное сооружение будут собирать сверху вниз, пишет Dezeen.

Сначала роботы будут собирать верхний уровень дома на земле, а затем поднимать его. После этого под готовой частью конструкции можно будет смонтировать следующий уровень.

На площадке будут работать несколько автономных наземных роботов. Они будут собирать деревянные модули и постепенно формировать конструкцию дома. Над системой Foster + Partners работает совместно с европейскими учеными.

За процессом будут следить дроны. Они будут летать над площадкой, фиксировать возможные ошибки и передавать информацию наземным роботам. Благодаря этим данным машины смогут корректировать дальнейшую работу.

Система получила название SWIFT-Build. В ней планируется объединить робототехнику с искусственным интеллектом, чтобы машины могли обмениваться данными и согласовывать свои действия без постоянного вмешательства человека.

Для сооружений будут использоваться модульные деревянные элементы. Конструкции планируют собирать так, чтобы после использования их можно было демонтировать. Этот принцип должны проверить уже на полноразмерном сооружении, а не только в ходе отдельных испытаний.

Над проектом SWIFT-Build работает консорциум из семи европейских университетов. Проект получил грант в размере 4 миллионов евро в рамках программы Pathfinder Европейского совета по инновациям и рассчитан на три года. В конце проекта автономные роботы должны возвести деревянный павильон, который после демонстрации можно будет разобрать.

Напомним, что в Коста-Рике для строительства дома использовали около 7 тонн пластиковых отходов. Из переработанного пластика изготовили блоки для стен, которые соединяли между собой по принципу Lego.