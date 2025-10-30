Тайное строительство в заповедной зоне: как выглядит курорт Лукашенко за 19 миллионов долларов

Неподалеку от Сочи возводят горнолыжный курорт "Красная Поляна", владельцем которого является Александр Лукашенко. На площади около десяти гектаров рядом с природоохранной зоной, где возведение новых объектов официально запрещено, будет построен целый комплекс элитных сооружений.

В проект инвестировали 19,5 миллиона долларов, пишет 24 Канал со ссылкой на БРЦ.

Что известно о расследовании?

В течение лета и осени 2025 года журналисты дважды фиксировали активные работы. За это время территория сильно изменилась.

На участке возводят по меньшей мере четыре дома, три из которых уже имеют завершенный фасад. Самое большое сооружение – трехэтажный коттедж на холме, к которому ведет длинная лестница. Из его окон открывается панорама на горные хребты и сам курорт. Рядом возводят еще одно большое здание.

Строительство курорта / GIF изображение БРЦ

По периметру участка уже установлены столбы для будущего ограждения, а на расстоянии нескольких десятков метров расположены небольшие сооружения, похожие на охранные посты. Работы ведутся круглосуточно, территория имеет несколько уровней, поэтому склоны укрепляют металлической сеткой.

Как выглядит будущий курорт?

Проект предусматривает гостиничный комплекс премиум-класса на 31 номер, а именно:

Главное здание;

Три частных коттеджа;

Отдельный отель с рестораном;

Садовый дом;

Зону отдыха с барбекю;

Гараж на десять автомобилей;

Технические сооружения.

Центральное здание, общей площадью около 3 тысячи квадратных метров, на подземном уровне будет содержать бассейн, бани, массажные комнаты, фитнес-зал и помещение для горнолыжного снаряжения.

На первом этаже будут расположены банкетный зал, каминная комната, кинотеатр и фойе с семиметровыми потолками. Второй этаж будут занимать спальни, в том числе главные апартаменты с панорамными окнами.

Проект интерьера курорта / Изображение БРЦ

Соседние виллы, каждая площадью 700 квадратных метров, тоже будут иметь собственные бассейны, бани, столовые и несколько спален. Отель с рестораном будет занимать еще тысячу квадратных метров.

Важно! Комплекс больше напоминает военную базу чем курорт из-за усиленной охраны и системы безопасности. Вокруг территории установлена стальная ограда высотой более 2,5 метра с острыми наконечниками, шесть постов охраны, тепловизоры, системы обнаружения дронов и металлодетекторы.

Кто владелец и кто инвестирует в элитный курорт?

По данным "Следствия.Инфо", строительство началось еще в 2023 году. Земельный участок, который принадлежал государству, тайно перепродали российской частной компании за сумму втрое меньше себестоимости.

Обратите внимание! Одним из источников финансирования стала кипрская фирма Rostumel Holding Limited. Владелицей оффшора является мать львовского бизнесмена Виталия Бобыря, которого разыскивает Служба безопасности Украины с мая 2023 года.

Среди учредителей "Комплекс-Инвеста" фигурирует бывший сотрудник службы безопасности Беларуси Александра Лукашенко – Александр Романовский. Именно его структура выступает инициатором и главным исполнителем проекта.

Вероятно, будущий комплекс может стать не просто коммерческим объектом, а частной резиденцией для высших должностных лиц.

