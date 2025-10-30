Сокращенное финансирование, отток инвесторов и разочарование местных жителей поставили под сомнение будущее мегапроекта, пишет 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

Что происходит с новой столицей Индонезии?

Нусантара, что должна была стать символом модернизации и экологического прогресса, сейчас почти пустое. Несмотря на масштабные планы, большинство ее бульваров остаются безлюдными, а футуристические здания – почти пустые.

Через три года после начала строительства проекта, который должен был заменить перенаселенный и загрязненный город Джакарта, энтузиазм внезапно угас.

Новый глава государства сократил финансирование более чем вдвое, с 2 миллиардов до 700 миллионов фунтов стерлингов. На 2026 год правительство предусмотрело лишь 300 миллионов. Частные инвестиции также сократились почти вдвое.

Важно! Несмотря на то, что возведены многоэтажки, административные здания, дороги, больницы, водопроводные системы и аэропорт, большая часть территории все еще напоминает стройплощадку. Эксперт по конституционному праву считает, что Нусантара уже является городом-призраком.

Жители новой столицы также заметили упадок. Прибыль от малого и среднего бизнеса сократилась вдвое. Проблемы коснулись и местных жителей. После строительства водоочистной станции начались наводнения, количество урожая уменьшилось, а вода из реки стала непригодной для использования.

Президентский дворец в Нусантаре / Фото The Guardian

Экологи отмечают, что за последние два года из-за инфраструктурных проектов вырублено более 2000 гектаров мангровых лесов.

Правительство заявляет, что Нусантара остается "зеленым городом", ведь только 25% из 252 тысяч гектаров будет застроено.

Что планировалось ранее?

Идея создать новую столицу Индонезии возникла в 2019 году, когда президент Джоко Видодо объявил о плане перенести административный центр страны из Джакарты в новый экологический город посреди тропических лесов на острове Калимантан.

Важно! Причиной стал экологический кризис в Джакарте. Из-за неконтролируемого выкачивания грунтовых вод город постепенно опускается под уровень моря. К тому же густонаселенность, транспортные пробки и хроническое загрязнение воздуха сделали его почти непригодным для жизни.

Нусантара должна была стать "столицей будущего" – символом инноваций, устойчивого развития и экологического баланса. Проект получил громкую поддержку на международной арене и должен был стать главным наследием президента Видодо. Строительство началось в 2022 году, а первый этап планировали завершить к 2024, сообщает BBC News.

Сотни компаний инвестировали в строительство, а вокруг города возникли новые гостиницы и торговые центры. Местные жители говорили о "новой эре возможностей".

