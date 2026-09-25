Анджелина Джоли продала поместье в Лос-Анджелесе: как выглядит ее дом с более чем вековой историей

Анджелина Джоли продала свой особняк в Лос-Анджелесе почти за 25 миллионов долларов. Усадьба, в которой она прожила девять лет, имеет более чем столетнюю историю, а когда-то ее территорию расширили за счет дома Чарли Чаплина.

За сколько Анджелина Джоли продала свой особняк в Лос-Анджелесе

Актриса продала недвижимость за 24,75 миллиона долларов, хотя изначально планировала получить за нее значительно больше, пишет Realtor.com.

В мае 2026 года особняк выставили на продажу за 29,9 миллиона долларов, однако в итоге цену снизили более чем на 5 миллионов. Сама Джоли приобрела особняк в 2017 году за 24,5 миллиона долларов.

Дом расположен в престижном районе Лафлин-Парк в Лос-Анджелесе. В нем шесть спален и десять ванных комнат, а территория площадью почти 0,8 гектара окружена высокими стенами. Поместье стоит на самой высокой точке района, откуда открываются виды на Голливудские холмы и обсерваторию Гриффита.

Анджелина Джоли продала свой особняк в Лос-Анджелесе / Фото Realtor.com

Как выглядит историческое поместье Анджелины Джоли

Особняк был построен в 1913 году по проекту архитектора Б. Купера Корбетта. Через три года его приобрел известный американский режиссер Сесил Б. Де Милль, который прожил здесь до своей смерти в 1959 году. В 1920 году он расширил поместье, выкупив соседний дом, где ранее жил Чарли Чаплин. Оба здания соединили стеклянным коридором.

Поместье Анджелины Джоли в Лос-Анджелесе / Фото Realtor.com

На территории есть бассейн с арочными фонтанами, чайный домик, фитнес-студия и отдельный домик у бассейна. Для гостей предусмотрена студия с собственной гостиной, камином и отдельным входом через ворота. Также в поместье есть гараж с помещением для охраны. Территорию украшают большие деревья, ухоженные газоны и розарии.

Когда Джоли покупала недвижимость, предыдущие владельцы уже завершили масштабную реконструкцию, которая длилась шесть лет. Они обновили дом, территорию и бассейн, сохранив атмосферу старого Голливуда. В то же время в новом объявлении о продаже не опубликовали фотографий интерьеров и почти ничего не рассказали об изменениях, которые могла внести сама актриса.

Поместье Анджелины Джоли в Лос-Анджелесе / Фото Realtor.com

Продажа поместья связана с планами Джоли покинуть Лос-Анджелес после того, как младшие дети достигнут совершеннолетия. Ранее она рассказывала, что после переезда хочет проводить много времени в Камбодже, где также владеет недвижимостью.

Напомним, в конце лета 2026 года Анджелина Джоли посетила Украину, в частности Харьков и Карпаты. Актриса встретилась с учителями и тренерами, которые помогают украинским детям продолжать обучение во время войны, а впоследствии поделилась впечатлениями от поездки.