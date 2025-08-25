На рынок аренды в Украине влияет фактор сезонности, в частности перед учебным годом спрос на жилье существенно возрастает. Эксперт по нерхомости ответила, ожидать ли повышения цен этой осенью.

Осенью ожидается дальнейший рост стоимости аренды. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказала руководитель сектора по развитию продаж OLX Недвижимости Оксана Остапчук.

Где аренда может подорожать осенью больше всего?

По словам Оксаны Остапчук, уже сейчас мы видим сезонное повышение спроса, а количество предложений одновременно уменьшается. Из-за сочетания этих факторов, цены пойдут вверх.

За первое полугодие 2025 года средняя стоимость аренды по Украине выросла на 8%, и эта тенденция продолжится. Традиционно пик активности приходится на август-сентябрь, поэтому к осени можно прогнозировать подорожание аренды в пределах 10 – 20% в безопасных регионах,

То есть в городах с лучшей ситуацией безопасности, например западные, цены вырастут ощутимо. Больше всего подорожают однокомнатные квартиры, потому что это самый популярный формат среди арендаторов.

В каких городах сейчас наибольший спрос на аренду?

По данным OLX, наибольший спрос на аренду сосредоточен в Киеве, Львове, Одессе, Ужгороде и Ивано-Франковске.

Например, за июль спрос в столице вырос на 5%, и Киев остается лидером по количеству откликов на объявления. Однако самый динамичный рост спроса наблюдался в Ивано-Франковске (+45%), Днепре (+39%), Ужгороде (+31%), Львове (+28%) и Харькове (+18%).