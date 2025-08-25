На ринок оренди в Україні впливає фактор сезонності, зокрема перед навчальним роком попит на житло суттєво зростає. Експертка з нерхомості відповіла, чи очікувати підвищення цін цієї осені.

Восени очікується подальше зростання вартості оренди. Про це в коментарі 24 Каналу розповіла керівниця сектору з розвитку продажів OLX Нерухомості Оксана Остапчук.

Де оренда може подорожчати восени найбільше?

За словами Оксани Остапчук, уже зараз ми бачимо сезонне підвищення попиту, а кількість пропозицій водночас зменшується. Через поєднання цих факторів, ціни підуть вгору.

За перше півріччя 2025 року середня вартість оренди по Україні зросла на 8%, і ця тенденція продовжиться. Традиційно пік активності припадає на серпень-вересень, тому до осені можна прогнозувати подорожчання оренди у межах 10 – 20% у безпечних регіонах,

– зазначила експертка.



Житлові будинки у Львові / Фото OLX

Тобто в містах з кращою безпековою ситуацією, як-от західні, ціни зростуть відчутно. Найбільше подорожчають однокімнатні квартири, бо це найпопулярніший формат серед орендарів.

У яких містах зараз найбільший попит на оренду?

За даними OLX, найбільший попит на оренду зосереджений у Києві, Львові, Одесі, Ужгороді та Івано-Франківську.

Наприклад, за липень попит у столиці зріс на 5%, і Київ залишається лідером за кількістю відгуків на оголошення. Однак найдинамічніше зростання попиту спостерігалося в Івано-Франківську (+45%), Дніпрі (+39%), Ужгороді (+31%), Львові (+28%) та Харкові (+18%).