Спрос снижается, цены растут: что происходит с арендой жилья в Киеве

Несмотря на нестабильную ситуацию и регулярные угрозы обстрелов, Киев продолжает оставаться центром притяжения для тысяч людей. Если анализировать ситуацию за год, то цены на аренду жилья в столице выросли, в то же время спрос – снизился.

Аналитики OLX Недвижимость исследовали, как изменился рынок аренды в столице за год – от сентября 2024 года до сентября 2025: какие районы подорожали, а где цены, наоборот, снизились, и какие локации сейчас больше всего интересуют арендаторов. Детали о результатах рассказывает 24 Канал.

Как изменились цены на аренду квартир в Киеве?

Если раньше главными критериями при выборе жилья были цена и удобство расположения, то сейчас к ним добавился еще один ключевой фактор – безопасность. Все больше арендаторов избегают районов, расположенных возле объектов критической инфраструктуры или имеющих повышенный риск поражения.

В общем медианная стоимость долгосрочной аренды квартир в Киеве выросла на 4 – 5% за год. Однако ситуация существенно отличается в зависимости от района.

Больше всего подорожали квартиры в южных и западных частях города – там, где жилье расположено дальше от критической инфраструктуры.

В Шевченковском районе (в частности, на Лукьяновке) цены остались почти неизменными, а в Соломенском, где расположен аэропорт "Киев – Жуляны", аренда даже немного подешевела.

Наибольший рост стоимости зафиксирован в Голосеевском и Подольском районах. Несмотря на это, аренда здесь все еще более чем вдвое доступнее, чем в "премиальном" Печерском.



Изменения в ценах на аренду квартир в Киеве / Фото OLX

Какие районы выбирают арендаторы?

Голосеевский район не только возглавляет рейтинг по темпам роста цен, но является самым популярным среди тех, кто ищет жилье. В то же время общий интерес к аренде в Киеве снизился примерно на 14 – 15% по сравнению с прошлым годом.

Самое заметное падение спроса зафиксировали в Днепровском, Деснянском, Святошинском и Соломенском районах – более 20%. Единственным районом, где интерес арендаторов даже вырос, стал Подольский – на 4%.

Ситуация с безопасностью все больше влияет на рынок аренды по всей Украине, особенно в столице, что регулярно подвергается атакам. Именно районы, удалены от потенциально опасных объектов, демонстрируют наибольший рост стоимости жилья.

Несмотря на это, общий спрос на аренду в Киеве продолжает снижаться – вероятно, из-за рисков безопасности, а также из-за призывов властей временно переезжать из крупных городов на период холодов.

К слову, согласно данным ЛУН по состоянию на 25 октября арендовать однокомнатную квартиру в Киеве стоит в среднем 17 тысяч гривен в месяц, что на 6% меньше, чем полгода назад. Аренда двухкомнатного жилья стоит 24 тысяч гривен (на 11% меньше, чем раньше), трехкомнатного – 42 тысячи гривен (цена не изменилась).

Что известно о рынке аренды в Украине?

Эксперты по недвижимости Дмитрий Карпиловский и Елена Гайдамаха отмечают, что цены на аренду жилья зависят от ситуации с безопасностью и экономической ситуации, а также от доверия людей к возможности жить и работать в регионе. Статистика сервисов часто отражает желаемые, а не реальные цены арендодателей. В центральных районах Киева стоимость аренды растет из-за спроса со стороны иностранцев, готовых платить больше.

По данным Госстата, в сентябре – октябре 2025 года средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Украине выросла на 8,3% – до 7 816 гривен. Самое дорогое жилье традиционно в западных регионах и Киеве, в частности в Закарпатской, Львовской и Ровенской областях. Самые низкие цены остаются на Юге и Востоке страны – в Херсонской, Запорожской и Харьковской областях. Больше всего аренда подорожала в Сумской (на 34%), Киевской (на 18%) и Полтавской (на 15%) областях.