По данным исследования, на платформе было доступно 3 075 квартир, в которых разрешено проживание с домашними животными. Из них 531 квартира имеет современный ремонт, пишет 24 Канал со ссылкой на DIM.RIA и UAnimals.

Где легче всего арендовать жилье с животными?

Распределение pet-friendly предложений в Украине остается неравномерным.

Черниговская область – 50%;

Днепропетровская – 40%;

Сумская – 29%;

Львовская область – 25%;

Киевская область – 20%;

Одесская область – 11%;

Житомирская и Кировоградская области – 0%.

Владельцы домов более лояльно относятся к арендаторам с домашними любимцами. Самые высокие показатели pet-friendly предложений зафиксировано в:

Ровенской области – 67%;

Днепропетровской – 55%;

Полтавской – 50%.

Организаторы исследования отмечают, что домашние любимцы – это члены семьи, и право на комфортное жилье имеет каждый. Они призывают арендодателей не дискриминировать арендаторов с животными.

Мы хотим изменить отношение к аренде жилья с животными. Собака или кот – это не помеха, а часть семьи. Владельцы жилья, которые позволяют аренду с животными, помогают создавать более дружелюбное и современное общество,

– подчеркивают в UAnimals.

Хотя количество pet-friendly квартир в Украине постепенно растет, эксперты отмечают, что этот показатель еще далек от европейских стандартов. В то же время спрос на такое жилье остается высоким – украинцы отказываются оставлять своих любимцев из-за трудностей с арендой.

Какая ситуация в столице?

В столице ситуация с pet-friendly арендой жилья несколько лучше, чем в некоторых регионах, но все еще ограничена. По данным ЛУН, из 3 788 однокомнатных квартир только 811 допускают проживание с домашними любимцами.

Похожая тенденция наблюдается и в больших квартирах. Из 3 009 двухкомнатных только 784 можно арендовать с животными. Среди 1 797 трехкомнатных квартир – 573 разрешают проживание с любимцами. А из 634 четырехкомнатных только 194 открыты для арендаторов с животными.

Таким образом, в среднем лишь около 20–25% квартир в Киеве есть pet-friendly, хотя спрос на такое жилье стабильно растет.

Как изменилась стоимость аренды квартиры?