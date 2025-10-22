Какая ситуация на рынке вторичной недвижимости?

Рынок вторичной недвижимости переживает подъем спроса на жилье, которое покупают на случай ухудшения ситуации с безопасностью. Об этом в комментариях 24 Каналу рассказали эксперты по недвижимости Дмитрий Карпиловский и Елена Гайдамаха.

Елена Гайдамаха Риелтор, президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Сегодня портрет покупателя выстраивается такой: люди ищут квартиру, в которую можно заехать и жить. И не имеет значения, в каком состоянии там ремонт, но чтобы такая возможность хотя бы была. Подавляющее количество людей, которые сейчас покупают, это или семьи с детьми, для которых хотят спокойного обучения, или просто люди, которые покупают на запас на случай, если враг продвинется вперед. Они просто покупают, закрывают двери и возвращаются домой.

Эксперт Дмитрий Карпиловский отмечает, что, несмотря на все трудности, в экономике Украины накапливается значительный объем денег. Он появляется благодаря международной помощи, зарплатам военнослужащих, а также из-за валютных ограничений, сдерживающих отток капитала.

Дмитрий Карпиловский Инвестор, управляющий партнер УкрИнвестКлуба В экономике денег становится на самом деле значительно больше. Мы об этом не думаем, но условно неважно, человек заработал их честным трудом, или получил взятку. Он несет их в салон с новыми автомобилями, владелец салона – в ресторан, владелец ресторана – еще кому-то. И в конце концов деньги все равно оседают в карманах украинцев. Соответственно, есть большая готовность платить.

Как изменилась стоимость квартир в областях в 2025 году?

По данным ЛУН, осенью 2025 года рынок вторичной недвижимости демонстрировал парадоксальные изменения.

Однокомнатные квартиры в самых дорогих городах запада Львове и Ужгороде подешевели на 1 – 8% (до 64,5 и 59,2 тысячи долларов соответственно), тогда как в Тернополе за последние полгода они подорожали на 13% – до 41,3 тысячи долларов. Также рост на 8% зафиксировали на цены квартир в Черновцах.

В столице цены на однокомнатные квартиры почти не изменились: рост за полугодие составляет 3%. Средняя цена жилья составляет 65 тысяч долларов – это самый высокий показатель в стране.

Аналитики фиксируют смещение заинтересованности покупателей и инвесторов в квартирах на вторичке с запада страны в сторону соседних условно-безопасных городов.

Какова ситуация на рынке недвижимости в Украине?