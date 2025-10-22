Яка ситуація на ринку вторинної нерухомості?

Ринок вторинної нерухомості переживає підйом попиту на житло, яке купують на випадок погіршення безпекової ситуації. Про це в коментарях 24 Каналу розповіли експерти з нерухомості Дмитро Карпіловський та Олена Гайдамаха.

Олена Гайдамаха Рієлторка, президентка Асоціації фахівців з нерухомості України Сьогодні портрет покупця вибудовується такий: люди шукають квартиру, у яку можна заїхати й жити. І не має значення, в якому стані там ремонт, але щоб така можливість хоча б була. Переважна кількість людей, які зараз купують, це або сім'ї з дітьми, для яких хочуть спокійного навчання, або просто люди, які купують на запас на випадок, якщо ворог просунеться вперед. Вони просто купують, зачиняють двері й повертаються додому.

Експерт Дмитро Карпіловський зазначає, що, попри всі труднощі, в економіці України накопичується значний обсяг грошей. Він з’являється завдяки міжнародній допомозі, зарплатам військовослужбовців, а також через валютні обмеження, що стримують відплив капіталу.

Дмитро Карпіловський Інвестор, керуючий партнер УкрІнвестКлубу В економіці грошей стає насправді значно більше. Ми про це не думаємо, але умовно неважливо, чи людина заробила їх чесною працею, чи отримала хабар. Вона несе їх до салону з новими автівками, власник салону – у ресторан, власник ресторану – ще комусь. І врешті-решт гроші все одно осідають у кишенях українців. Відповідно, є більша готовність платити.

Як змінилася вартість квартир в областях у 2025 році?

За даними ЛУН, восени 2025 року ринок вторинної нерухомості демонстрував парадоксальні зміни.

Однокімнатні квартири в найдорожчих містах заходу Львові та Ужгороді здешевшали на 1 – 8% (до 64,5 та 59,2 тисячі доларів відповідно), тоді як в Тернополі за останні пів року вони здорожчали на 13% – до 41,3 тисячі доларів. Також зростання на 8% зафіксували на ціни квартир у Чернівцях.

У столиці ціни на однокімнатні квартири майже не змінилися: зростання за півріччя становить 3%. Середня ціна житла становить 65 тисяч доларів – це найвищий показник в країні.

Аналітики фіксують зміщення зацікавленості покупців та інвесторів у квартирах на вторинці з заходу країни в бік сусідніх умовно-безпечних міст.

Яка ситуація на ринку нерухомості в Україні?