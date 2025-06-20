24 Канал, посилаючись на "Радіо Трек", розповідає, кому краще відкласти продаж і чому це, здавалося б, просте рішення може зберегти гроші.

Цікаво Попит зростає: чому в Києві стали популярними старі квартири

У яких випадках краще відкласти продаж квартири

Житло розташоване в прифронтових регіонах

Продаж у прифронтових областях чи регіонах з високою частотою обстрілів, краще відкласти. Це Запорізька, Харківська, Миколаївська, Сумська та інші області.

Попит на житло в цих регіонах низький, а отже ціни часто нижчі у 1,5 – 2 рази, ніж до 2022 року. Якщо є можливість, то краще дочекатися стабілізації ринку – тоді шанси продати вигідно будуть вищими.

Квартира перебуває на стадії будівництва

Це випадок інвесторів у нерухомість. Продаж "квартири на котловані" фактично завжди приносить менше прибутку, ніж готової квартири. У теперішній час зростає попит саме на вже завершені об'єкти, тож за можливості краще дочекатися здачі будинку в експлуатації, а тоді продати.



Будівництво ЖК / Фото Pexels

Нерухомість тягне за собою борги

Борг за комунальні послуги не лише знижує шанси на успішний продаж квартири, а й загалом "знецінює" його. Таке житло часто стає причиною торгу, а відповідно й нижчої ціни. Тож заборгованість краще погасити заздалегідь.

Якщо угода загалом може почекати

Експерти прогнозують, що після завершення активної фази війни попит на квартири стрімко зросте, а відтак і ціни. Якщо власнику не потрібні кошти терміново, продаж краще відкласти на більш вигідний ринковий період.