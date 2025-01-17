На все деньги: сколько стоит арендовать квартиру в дорогом Лондоне

Найти бюджетное жилье в Лондоне очень трудно, ведь этот город считается одним из самых дорогих для жизни в мире. Даже самые дешевые варианты для аренды иногда кажутся совсем не дешевыми.

При поиске квартиры в Лондоне следует также учитывать возможный депозит, который требуют многие владельцы. Этот взнос может превышать стоимость самой аренды, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на "Новости.LIVE".

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Какие есть самые бюджетные варианты аренды в Лондоне

Согласно данным специализированной платформы Foxtons, самая дешевая месячная аренда в Лондоне стоит 700 – 1000 фунтов.

Например, полностью меблированная однокомнатная квартира будет стоить полностью меблированная однокомнатная квартира 685 фунтов в месяц (35 тысяч гривен). В эту сумму уже входит плата за коммунальные услуги и городской налог. Однако владелец просит депозит в размере 980 фунтов (дополнительно 51 тысяча гривен). Взнос хоть и вернут во время выезда, но его следует обязательно оплатить.

Также по бюджетной цене предлагают жилое помещение с кухней и стильной ванной комнатой. Его можно снять на неделю за 219 фунтов (11 000 гривен) или на месяц – за 950 фунтов (49 тысяч гривен). Депозита владелец не просит.

Бюджетное жилье предлагают в традиционных лондонских домах / Фото Pexels

Дорогая аренда в столице Великобритании

Самые дорогие квартиры предлагают в комфортных ЖК. Например, однокомнатное помещение в Canning Town стоит 4 800 фунтов в месяц (250 тысяч гривен). Депозит за такое жилье составляет 250 фунтов (13 тысяч гривен).

За такие деньги арендаторам предлагают современное жилье открытой планировки, полностью оборудованную кухню, частный балкон, новую технику, функциональную ванную и тому подобное. Еженедельная уборка и пользование Wi-Fi входят в стоимость.