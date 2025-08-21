Какую часть зарплаты люди тратят на аренду квартиры: где на это уходит больше всего
- В Ужгороде наибольший процент зарплаты идет на аренду однокомнатной и двухкомнатной квартир, а в Киеве – на трехкомнатную.
- Наименьший процент зарплаты на аренду однокомнатных и трехкомнатных квартир фиксируют в Харькове.
В разных городах Украины местные жители тратят разную долю своей зарплаты на аренду квартиры. Чтобы снять однокомнатное помещение, больше всего выложить придется в Ужгороде.
Об этом свидетельствуют данные на портале ЛУН, информирует 24 Канал. Подробнее о том, сколько люди отдают из зарплаты на аренду жилья в городах, читайте в материале.
Где на аренду однокомнатной квартиры идет наибольший процент зарплаты?
Аренда квартир в Киеве и западных регионах после полномасштабного вторжения России ощутимо выросла. Там, чтобы снять однокомнатное жилье, приходится отдавать более половины среднестатистической зарплаты. Зато в регионах, приближенных к фронту, на аренду жилья идет ощутимо меньшая сумма.
Средний процент заработной платы, который идет на аренду однокомнатной квартиры однокомнатной квартиры, наибольший в таких городах:
- Ужгород – 76%;
- Луцк – 68%;
- Львов, Ивано-Франковск, Черкассы – по 64%;
- Киев, Житомир – по 60%.
Самый низкий процент зарплаты, который идет на аренду однокомнатной квартиры, в таких областных центрах:
- Харьков – 18%;
- Запорожье – 25%;
- Николаев – 29%.
Сколько из зарплаты уходит на аренду квартиры в разных городах / Инфографика ЛУН
Где на аренду двухкомнатной квартиры уходит наибольшая часть зарплаты?
Средний процент заработной платы, который уходит на аренду двухкомнатной квартиры двухкомнатной квартиры, наибольший в таких городах:
- Ужгород – 110%;
- Киев – 89%;
- Львов – 75%;
- Ивано-Франковск – 73%;
- Луцк – 69%.
Зато наименьший в городах:
- Харьков – 27%;
- Николаев – 33%;
- Запорожье – 35%.
Где на аренду трехкомнатной квартиры тратят больше всего зарплаты?
Относительно трехкомнатного жилья, то здесь больше всего идет уже не в Ужгороде, а в столице:
- Киев – 152%;
- Ужгород – 118%;
- Одесса – 112%;
- Львов – 95%;
- Ивано-Франковск – 83%.
А меньше всего в городах:
- Харьков – 44%;
- Николаев – 48%;
- Запорожье – 50%.