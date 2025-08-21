Об этом свидетельствуют данные на портале ЛУН, информирует 24 Канал. Подробнее о том, сколько люди отдают из зарплаты на аренду жилья в городах, читайте в материале.

Где на аренду однокомнатной квартиры идет наибольший процент зарплаты?

Аренда квартир в Киеве и западных регионах после полномасштабного вторжения России ощутимо выросла. Там, чтобы снять однокомнатное жилье, приходится отдавать более половины среднестатистической зарплаты. Зато в регионах, приближенных к фронту, на аренду жилья идет ощутимо меньшая сумма.

Средний процент заработной платы, который идет на аренду однокомнатной квартиры однокомнатной квартиры, наибольший в таких городах:

Ужгород – 76%;

Луцк – 68%;

Львов, Ивано-Франковск, Черкассы – по 64%;

Киев, Житомир – по 60%.

Самый низкий процент зарплаты, который идет на аренду однокомнатной квартиры, в таких областных центрах:

Харьков – 18%;

Запорожье – 25%;

Николаев – 29%.



Сколько из зарплаты уходит на аренду квартиры в разных городах / Инфографика ЛУН

Где на аренду двухкомнатной квартиры уходит наибольшая часть зарплаты?

Средний процент заработной платы, который уходит на аренду двухкомнатной квартиры двухкомнатной квартиры, наибольший в таких городах:

Ужгород – 110%;

Киев – 89%;

Львов – 75%;

Ивано-Франковск – 73%;

Луцк – 69%.

Зато наименьший в городах:

Харьков – 27%;

Николаев – 33%;

Запорожье – 35%.

Где на аренду трехкомнатной квартиры тратят больше всего зарплаты?

Относительно трехкомнатного жилья, то здесь больше всего идет уже не в Ужгороде, а в столице:

Киев – 152%;

Ужгород – 118%;

Одесса – 112%;

Львов – 95%;

Ивано-Франковск – 83%.

