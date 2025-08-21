Об этом свидетельствуют данные на портале ЛУН, информирует 24 Канал. Подробнее о том, сколько люди отдают из зарплаты на аренду жилья в городах, читайте в материале.

Где на аренду однокомнатной квартиры идет наибольший процент зарплаты?

Аренда квартир в Киеве и западных регионах после полномасштабного вторжения России ощутимо выросла. Там, чтобы снять однокомнатное жилье, приходится отдавать более половины среднестатистической зарплаты. Зато в регионах, приближенных к фронту, на аренду жилья идет ощутимо меньшая сумма.

Средний процент заработной платы, который идет на аренду однокомнатной квартиры однокомнатной квартиры, наибольший в таких городах:

  • Ужгород – 76%;
  • Луцк – 68%;
  • Львов, Ивано-Франковск, Черкассы – по 64%;
  • Киев, Житомир – по 60%.

Самый низкий процент зарплаты, который идет на аренду однокомнатной квартиры, в таких областных центрах:

  • Харьков – 18%;
  • Запорожье – 25%;
  • Николаев – 29%.

Сколько из зарплаты уходит на аренду квартиры
Сколько из зарплаты уходит на аренду квартиры в разных городах / Инфографика ЛУН

Где на аренду двухкомнатной квартиры уходит наибольшая часть зарплаты?

Средний процент заработной платы, который уходит на аренду двухкомнатной квартиры двухкомнатной квартиры, наибольший в таких городах:

  • Ужгород – 110%;
  • Киев – 89%;
  • Львов – 75%;
  • Ивано-Франковск – 73%;
  • Луцк – 69%.

Зато наименьший в городах:

  • Харьков – 27%;
  • Николаев – 33%;
  • Запорожье – 35%.

Где на аренду трехкомнатной квартиры тратят больше всего зарплаты?

Относительно трехкомнатного жилья, то здесь больше всего идет уже не в Ужгороде, а в столице:

  • Киев – 152%;
  • Ужгород – 118%;
  • Одесса – 112%;
  • Львов – 95%;
  • Ивано-Франковск – 83%.

А меньше всего в городах:

  • Харьков – 44%;
  • Николаев – 48%;
  • Запорожье – 50%.