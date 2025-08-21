Про це свідчать дані на порталі ЛУН, інформує 24 Канал. Детальніше про те, скільки люди віддають зі зарплати на оренду помешкання в містах, читайте в матеріалі.
Де на оренду однокімнатної квартири йде найбільший відсоток зарплати?
Оренда квартир у Києві та західних регіонах після повномасштабного вторгнення Росії відчутно зросла. Там, аби винаймати однокімнатне житло, доводиться віддавати понад половину середньостатистичної зарплати. Натомість у регіонах, наближених до фронту, на оренду помешкання йде відчутно менша сума.
Середній відсоток заробітної плати, який йде на оренду однокімнатної квартири, найбільший в таких містах:
- Ужгород – 76%;
- Луцьк – 68%;
- Львів, Івано-Франківськ, Черкаси – по 64%;
- Київ, Житомир – 60%.
Найнижчий відсоток зарплати, який йде на оренду однокімнатної квартири, у таких обласних центрах:
- Харків – 18%;
- Запоріжжя – 25%;
- Миколаїв – 29%.
Скільки зі зарплати йде на оренду квартири в різних містах / Інфографіка ЛУН
Де на оренду двокімнатної квартири йде найбільша частина зарплати?
Середній відсоток заробітної плати, який йде на оренду двокімнатної квартири, найбільший в таких містах:
- Ужгород – 110%;
- Київ – 89%;
- Львів – 75%;
- Івано-Франківськ – 73%;
- Луцьк – 69%.
Натомість найменший у містах:
- Харків – 27%;
- Миколаїв – 33%;
- Запоріжжя – 35%.
Де на оренду трикімнатної квартири витрачають найбільше зарплати?
Щодо трикімнатного житла, то тут найбільше йде вже не в Ужгороді, а в столиці:
- Київ – 152%;
- Ужгород – 118%;
- Одеса – 112%;
- Львів – 95%;
- Івано-Франківськ – 83%.
А найменше в містах:
- Харків – 44%;
- Миколаїв – 48%;
- Запоріжжя – 50%.