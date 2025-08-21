Про це свідчать дані на порталі ЛУН, інформує 24 Канал. Детальніше про те, скільки люди віддають зі зарплати на оренду помешкання в містах, читайте в матеріалі.

Зверніть увагу Оренда квартири у Львові: в якому районі найдорожче, а де ще можна зекономити

Де на оренду однокімнатної квартири йде найбільший відсоток зарплати?

Оренда квартир у Києві та західних регіонах після повномасштабного вторгнення Росії відчутно зросла. Там, аби винаймати однокімнатне житло, доводиться віддавати понад половину середньостатистичної зарплати. Натомість у регіонах, наближених до фронту, на оренду помешкання йде відчутно менша сума.

Середній відсоток заробітної плати, який йде на оренду однокімнатної квартири, найбільший в таких містах:

Ужгород – 76%;

Луцьк – 68%;

Львів, Івано-Франківськ, Черкаси – по 64%;

Київ, Житомир – 60%.

Найнижчий відсоток зарплати, який йде на оренду однокімнатної квартири, у таких обласних центрах:

Харків – 18%;

Запоріжжя – 25%;

Миколаїв – 29%.



Скільки зі зарплати йде на оренду квартири в різних містах / Інфографіка ЛУН

Де на оренду двокімнатної квартири йде найбільша частина зарплати?

Середній відсоток заробітної плати, який йде на оренду двокімнатної квартири, найбільший в таких містах:

Ужгород – 110%;

Київ – 89%;

Львів – 75%;

Івано-Франківськ – 73%;

Луцьк – 69%.

Натомість найменший у містах:

Харків – 27%;

Миколаїв – 33%;

Запоріжжя – 35%.

Після війни будівництво стане одним із рушіїв відновлення України. Але важливо не тільки зводити будинки, а створювати простори, де хочеться жити, насолоджуватися комфортом й творити майбутнє. Розуміючи це, РІЕЛ вже зараз проєктує не просто житлові комплекси, а місця, які відповідають цінностям майбутніх мешканців.

Де на оренду трикімнатної квартири витрачають найбільше зарплати?

Щодо трикімнатного житла, то тут найбільше йде вже не в Ужгороді, а в столиці:

Київ – 152%;

Ужгород – 118%;

Одеса – 112%;

Львів – 95%;

Івано-Франківськ – 83%.

А найменше в містах: