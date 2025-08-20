Про це свідчать дані DIM.RIA, передає 24 Канал. Найдорожчими для орендарів традиційно залишаються центральні райони.

Скільки коштує оренда квартир у різних районах Львова

Високі ціни спостерігаються у Галицькому районі. Там оренда квартири коштує приблизно 500 доларів. Друге місце посідає Шевченківський район, в якому до речі ціни дещо впали. Оренда однокімнатної квартири там обійдеться у 481 долар.

У Личаківському та Франківському районах середня вартість однокімнатної квартири становить 450 та 456 доларів відповідно.

Дещо дешевші пропозиції можна знайти на Сихові – там однокімнатна квартира коштує близько 440 доларів. Найбільш доступним районом є Залізничний, де середня ціна оренди становить 367 доларів на місяць.

Таким чином, різниця між найдорожчим Галицьким районом і найдешевшим Залізничним сягає понад 130 доларів. Для тих, хто шукає житло у центрі, варто готуватися до значно вищих витрат, тоді як на околицях міста оренда залишається доступнішою.



Ми вже писали, що у Львові квадратний метр житла у новобудові у серпні обійдеться у 57,1 тисячі гривень. Тож, поки купівля власного житла для багатьох, на жаль, залишається лише мрією.

Отже, середня ціна оренди у Львові утримується на рівні близько 480 доларів, але ситуація на ринку залишається динамічною. Найдорожчими залишаються центральні райони, тоді як у віддаленіших мікрорайонах можна знайти пропозиції суттєво дешевші.