Стоимость аренды жилья в Украине продолжает расти. В начале сентября дороже всего снимать квартиру в Киеве и западных областях.

Подробно о том, каковы цены на аренду жилья в Украине, и где они больше всего выросли за последние 6 месяцев, 24 Канал рассказывает со ссылкой на данные ЛУН.

Где самая дорогая аренда квартир в Украине?

По состоянию на 7 сентября 2025 года однокомнатную квартиру арендовать дороже всего в таких городах:

в Ужгороде – 21,1 тысячи гривен в месяц;

– 21,1 тысячи гривен в месяц; Киеве – 20 тысяч гривен;

во Львове – 19 тысяч гривен;

в Ивано-Франковске – 16,9 тысяч гривен;

в Луцке – 16 тысяч гривен.

Зато дешевле всего снимать жилье в Харькове – 4 тысячи гривен, Запорожье – 5,5 тысячи гривен, Николаеве – 6,5 тысячи гривен.

Относительно двухкомнатных квартир, то за их аренду больше всего выложить придется в городах:

в Киеве – 29 тысяч гривен в месяц;

– 29 тысяч гривен в месяц; в Ужгороде – 25,3 тысячи гривен;

во Львове – 23,2 тысячи гривен;

в Ивано-Франковске – 19 тысяч гривен;

в Луцке – 8 тысяч гривен.

Самая дешевая аренда в Харькове – 6 тысяч гривен, Запорожье – 7 тысяч гривен, Чернигове и Николаеве – 8 тысяч гривен.



Традиционно аренда жилья самая дорогая в Киеве и западных городах / Фото Depositphotos

Аренда трехкомнатных квартир самая дорогая в городах:

в Киеве – 42,2 тысячи гривен в месяц;

– 42,2 тысячи гривен в месяц; во Львове – 29,5 тысячи гривен;

в Ужгороде – 27,4 тысячи гривен;

в Одессе – 25,3 тысячи гривен;

в Ивано-Франковске – 21,1 тысячи гривен.

Зато самая дешевая в Харькове, Запорожье – 10 тысяч гривен, Сумах – 12 тысяч гривен, Николаеве – 12,3 тысячи гривен.

Более высокие цены в Киеве и западных областях объясняются удаленностью от линии фронта и относительной безопасностью регионов.

Как цены изменились за полгода?

Если анализировать сегмент однокомнатных квартир, то за последние полгода аренда жилья подорожала во всех областных центрах, кроме Харькова, где она осталась на прежнем уровне. Ощутимо цены выросли в Одессе – на 63%, Тернополе – на 41% и Черкассах – на 38%.

Аренда двухкомнатного жилья наиболее ощутимо прибавила в цене также в Одессе – на 41%, Черновцах – на 28%, Виннице – на 22%. Не изменились цены в Чернигове, Сумах и Запорожье.

Снимать трехкомнатную квартиру существеннее всего дороже стало во Львове – на 28%, Одессе – на 27%, Ивано-Франковске – на 26%. В части регионов цены остались на прежнем уровне, а в Сумах упали на 20%.

Что о ценах на аренду жилья говорят эксперты?