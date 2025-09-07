Риелторы говорят, что ощущается нехватка квартир в отдельных сегментах. Говорится преимущественно о бюджетных квартирах, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Минфин.

Каких предложений аренды в Киеве не хватает?

Предобеденный ажиотаж заметно повлиял на рынок аренды в Киеве. Квартиры типа эконом или среднего класса, то есть бюджетные помещения, разбирают очень быстро.

Выставленного под сдачу жилья в целом достаточно. Но в эконом и средней категории хорошие варианты разбирают очень быстро. Поэтому выбор не такой широкий, как того хотелось бы потенциальным арендаторам. Например, непросто найти квартиру со свежим ремонтом в районе главных столичных университетов,

– говорит риелтор в Киеве Ирина Луханина.

В то же время сравнительно дорогих квартир, которые стоят от 40 тысяч гривен в месяц, более чем достаточно.

Экс-глава Ассоциации специалистов недвижимости Юрий Пита говорит, что выбор доступного жилья действительно заметно сузился. Еще немного и можно будет говорить о дефиците. Особенно это касается сегмента самых дешевых квартир по цене от 10 до 12 тысяч гривен.

По этой причине многие арендаторы начали рассматривать пригород, где арендные ставки ниже, примерно на 20%. Правда, выбор там небольшой.

Почему спрос на аренду так вырос?

Это связано с началом учебного года и нового "рабочего сезона". Эксперты говорят, что активизировались сразу несколько категорий потенциальных арендаторов: студенты, люди, которые приезжают в Киев на работу и переселенцы.

Правда, больше всего в этом году активны студенты. Они сформировали гораздо более высокий спрос, чем в прошлом году. Желающих найти жилье в Киеве примерно на 20 – 25% больше по сравнению с 2024 годом.