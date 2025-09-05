В Киеве жилье подорожало еще до начала осени. Обходит рост цен разве что районы, которые в последнее время испытывают вражеских атак, в частности Лукьяновка, Соломенка, Голосеев и т.д., рассказывает 24 Канал со ссылкой на Минфин.

Интересно Диапазон цен – очень широкий: сколько стоит купить и арендовать паркоместо в Киеве

Что происходит на рынке аренды в Киеве?

По словам экс-главы Ассоциации специалистов недвижимости Юрия Питы, в августе цены выросли примерно на 10%. В сентябре, вероятно, арендаторы вынуждены будут платить еще столько же.

Квартиры стоимостью до 20 тысяч гривен долго не задерживаются – часть из них сдают за 1 – 3 дня. Эксперты говорят, что активизировались сразу несколько категорий потенциальных арендаторов.

Это и студенты, и люди, которые приезжают в Киев на новый бизнес-сезон на работу, и переселенцы,

– рассказала киевский риелтор Ирина Луханина.

Правда, этом году студенты удивили риелторов. Спрос на аренду гораздо выше, чем в прошлом году. Желающих найти жилье в Киеве примерно на 20 – 25% больше.

Особенно "студенческий фактор" проявятся в локациях, где сосредоточены учебные заведения, а это Шевченковский и Голосеевский районы.

Какое жилье интересует студентов?

Юрий Пита говорит, что студенты снимают:

однокомнатные квартиры для себя, обычно стоимостью до 12 – 15 тысяч гривен;

двух- и трехкомнатные квартиры для совместной аренды по цене до 20 - 25 тысяч гривен.

Сколько продлится "студенческий бум" пока неизвестно. Однако жители столицы уже столкнулись с проблемой, что не могут найти квартиру стоимостью до 15 – 18 тысяч гривен, потому что их просто разобрали.

Какие цены в общежитиях?

В студгородке КПИ имени Игоря Сикорского цены с начала года выросли на 15%. В общежитии коридорного типа, где живет до 4 человек в комнате, платить придется 800 гривен в месяц. В общежитии блочного типа – 1 186 гривен в месяц. Если студент хочет жить сам, то стоимость комнаты составляет 5 605 гривен в месяц.

В общежитии КНУ имени Тараса Шевченко стоимость проживания составляет 750 гривен в месяц. Отдельно сдают улучшенные варианты – за 1 060 гривен в месяц.