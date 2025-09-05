У Києві житло подорожчало ще до початку осені. Оминає зростання цін хіба що райони, які останнім часом зазнають ворожих атак, зокрема Лук'янівка, Солом'янка, Голосіїв тощо, розповідає 24 Канал з посиланням на Мінфін.

Що відбувається на ринку оренди в Києві?

За словами ексголови Асоціації фахівців нерухомості Юрія Піти, у серпні ціни зросли приблизно на 10%. У вересні, ймовірно, орендарі змушені будуть платити ще стільки ж.

Квартири вартістю до 20 тисяч гривень довго не затримуються – частину з них здають за 1 – 3 дні. Експерти кажуть, що активізувалися одразу кілька категорій потенційних орендарів.

Це і студенти, і люди, які приїжджають до Києва на новий бізнес-сезон на роботу, і переселенці,

– розповіла київська рієлторка Ірина Луханіна.

Щоправда, цього року студенти здивували рієлторів. Попит на оренду набагато вищий, ніж минулого року. Охочих знайти житло в Києві приблизно на 20 – 25% більше.

Особливо "студентський чинник" проявляться в локаціях, де зосереджені навчальні заклади, а це Шевченківський та Голосіївський райони.

Яке житло цікавить студентів?

Юрій Піта каже, що студенти винаймають:

однокімнатні квартири для себе, зазвичай вартістю до 12 – 15 тисяч гривень;

дво- та трикімнатні квартири для спільної оренди за ціною до 20 − 25 тисяч гривень.

Скільки триватиме "студентський бум" наразі невідомо. Проте мешканці столиці вже зіткнулися з проблемою, що не можуть знайти квартиру вартістю до 15 – 18 тисяч гривень, бо їх просто розібрали.

Які ціни в гуртожитках?

У студмістечку КПІ імені Ігоря Сікорського ціни з початку року зросли на 15%. У гуртожитку коридорного типу, де живе до 4 осіб у кімнаті, платити доведеться 800 гривень на місяць. У гуртожитку блокового типу – 1 186 гривень на місяць. Якщо студент хоче жити сам, то вартість кімнати становить 5 605 гривень на місяць.

У гуртожитку КНУ імені Тараса Шевченка вартість проживання становить 750 гривень на місяць. Окремо здають покращені варіанти – за 1 060 гривень на місяць.