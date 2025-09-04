Про ціни на паркомісця у столиці в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповіла експертка з нерухомості Ірина Луханіна.

Які ціни на паркомісця в Києві?

За словами Ірини Луханіної, вартість паркомісця в Києві буває різною. Усе залежить від району та класу житлового комплексу.

Щоб купити паркомісце, доведеться викласти:

у житлових комплексах економ- і комфорт-класу, розташованих у спальних районах – від 7 500 до 11 000 доларів;

у бізнес-класі – 20 000 – 27 000 доларів;

у преміумсегменті – від 29 000 доларів і до 110 000 доларів.



Ціни за паркомісце в Києві залежать від району та класу ЖК / Фото Freepik

Оренда паркомісць також набирає популярності, і ціни тут теж залежать від локації:

у центральних районах столиці (Печерський, Шевченківський) оренда коштує 4 000 – 7 000 гривень на місяць;

у більш віддалених районах – 2 500 – 3 500 гривень;

за "сімейне" місце (два поруч) доведеться заплатити 10 000 – 12 000 гривень на місяць.

Експертка зауважила, що паркомісце тепер — це не лише інвестиція, вартість якої стабільно зростає, а й безпечне місце для родини під час тривог.

До слова, пів року тому лідером за кількістю оголошень про продаж паркомісця та відгуків на них був Київ. Тоді середня ціна становила 879,8 тисячі гривень.

Які ще тенденції щодо паркомісць фіксують в Україні?