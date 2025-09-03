Про це рієлторка Ірина Луханіна розповіла в інтерв'ю 24 Каналу.

Чому вигідно вкладатися у паркомісця?

Крім того, паркінг нині виконує ще й функцію безпеки. В умовах воєнного стану та комбінованих атак підземні паркінги стали своєрідними укриттями.

Багато сімей під час тривог спускаються туди, сідають у машину і перебувають там до відбою,

– зазначила Луханіна.

Експертка наголошує: при виборі паркомісця варто враховувати не лише ціну, а й зручність та рівень безпеки. Важливими критеріями є:

простота заїзду та виїзду;

наявність охорони та відеоспостереження;

контроль доступу;

розмір і маневровість місця.

Значення має і висота паркінгу: у дворівневих комплексах нижній рівень може не підходити для великих авто.



Чому вигідно вкладатися у паркомісця / Фото Unsplash

Як підвищити ліквідність придбаного житла?

За словами Луханіної, на ринку нерухомості підвищується попит на квартири у будинках із сучасними паркінгами. Це стосується не лише купівлі, а й оренди. Тож інвесторам радять купувати паркомісце разом із квартирою, щоб підвищити її ліквідність.

Якщо це однокімнатна квартира – варто мати одне паркомісце. Для 2 – 3-кімнатних – краще два. Такий підхід скорочує термін експозиції на ринку,

– пояснила рієлторка.

Отже, паркомісце сьогодні – не лише комфорт для авто, а й стратегічний актив, який може стати важливою частиною інвестицій у нерухомість.

Яка ситуація з паркуванням в Україні?