Про це рієлторка Ірина Луханіна розповіла в інтерв'ю 24 Каналу.
Чому вигідно вкладатися у паркомісця?
Крім того, паркінг нині виконує ще й функцію безпеки. В умовах воєнного стану та комбінованих атак підземні паркінги стали своєрідними укриттями.
Багато сімей під час тривог спускаються туди, сідають у машину і перебувають там до відбою,
– зазначила Луханіна.
Експертка наголошує: при виборі паркомісця варто враховувати не лише ціну, а й зручність та рівень безпеки. Важливими критеріями є:
- простота заїзду та виїзду;
- наявність охорони та відеоспостереження;
- контроль доступу;
- розмір і маневровість місця.
Значення має і висота паркінгу: у дворівневих комплексах нижній рівень може не підходити для великих авто.
Як підвищити ліквідність придбаного житла?
За словами Луханіної, на ринку нерухомості підвищується попит на квартири у будинках із сучасними паркінгами. Це стосується не лише купівлі, а й оренди. Тож інвесторам радять купувати паркомісце разом із квартирою, щоб підвищити її ліквідність.
Якщо це однокімнатна квартира – варто мати одне паркомісце. Для 2 – 3-кімнатних – краще два. Такий підхід скорочує термін експозиції на ринку,
– пояснила рієлторка.
Отже, паркомісце сьогодні – не лише комфорт для авто, а й стратегічний актив, який може стати важливою частиною інвестицій у нерухомість.
Яка ситуація з паркуванням в Україні?
- Проблема з паркуванням у великих українських містах стоїть особливо гостро. У Києві, Львові, Одесі чи Дніпрі кількість автомобілів щороку зростає, а інфраструктура не встигає за цим темпом. Місць на муніципальних стоянках та прибудинкових територіях бракує, тож водії часто змушені залишати авто на тротуарах, узбіччях чи у дворах.
- За даними транспортних аналітиків, у столиці щодня не вистачає десятків тисяч паркомісць. До того ж новобудови минулих років часто проєктувалися з мінімальною кількістю паркінгів, орієнтуючись на норми, що давно втратили актуальність.