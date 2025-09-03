Об этом риелтор Ирина Луханина рассказала в интервью 24 Каналу.

Почему выгодно вкладываться в паркоместа?

Кроме того, паркинг сейчас выполняет еще и функцию безопасности. В условиях военного положения и комбинированных атак подземные паркинги стали своеобразными укрытиями.

Многие семьи во время тревог спускаются туда, садятся в машину и находятся там до отбоя,

– отметила Луханина.

Эксперт отмечает: при выборе паркоместа следует учитывать не только цену, но и удобство и уровень безопасности. Важными критериями являются:

простота заезда и выезда;

наличие охраны и видеонаблюдения;

контроль доступа;

размер и маневренность места.

Значение имеет и высота паркинга: в двухуровневых комплексах нижний уровень может не подходить для больших авто.



Почему выгодно вкладываться в паркоместа / Фото Unsplash

Как повысить ликвидность приобретенного жилья?

По словам Луханиной, на рынке недвижимости повышается спрос на квартиры в домах с современными паркингами. Это касается не только покупки, но и аренды. Поэтому инвесторам советуют покупать паркоместо вместе с квартирой, чтобы повысить ее ликвидность.

Если это однокомнатная квартира – стоит иметь одно паркоместо. Для 2 – 3-комнатных – лучше два. Такой подход сокращает срок экспозиции на рынке,

– объяснила риелтор.

Итак, паркоместо сегодня – не только комфорт для авто, но и стратегический актив, который может стать важной частью инвестиций в недвижимость.

Какова ситуация с парковкой в Украине?