Про зростання вартості помешкань у британських містах 24 Канал розповідає з посиланням на Bloomberg, який цитує дані Nationwide Building Society.

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Рекордні ціни на житло у Британії

Ціни на житло в Британії наприкінці 2024 року зросли на 0,7% у місячному обчисленні до середнього показника у 269 426 фунтів стерлінгів (334 708 доларів). Це трохи менше, ніж рекордний показник у 273 751 фунт стерлінгів (340 081 долар), який фіксували влітку 2022 року.

Це четверте поспіль щомісячне зростання цін. Воно збігається з іншими даними про стійкий попит на житло. Зокрема, у країні зафіксували стрибок кількості схвалених іпотечних кредитів. Цей показник найвищий за останні два роки.

Якщо аналізувати за регіонами, то на півночі Англії ціни зростають стрімкіше, ніж на півдні. Натомість у Лондоні середні ціни у четвертому кварталі 2024 року були приблизно такими ж, як і у другому – трохи більш ніж 525 тисяч фунтів стерлінгів (652 тисячі доларів).



У Британії ціни на житло сягнули майже рекордного рівня / Фото Winkworth

Як свідчать дані Nationwide, загалом ціни на житло по всій Британії на кінець минулого року були на 4,7% вище від рівня, який фіксували в грудні 2023 року.

Ринок підтримують реальні доходи, які останнім часом зростають, а також припиненням невизначеності, яка була пов'язана з першим бюджетом лейбористів.

Активність на іпотечному ринку й ціни на житло виявилися стійкими у 2024 році, враховуючи постійні проблеми з доступністю, які відчували потенційні покупці,

– зазначив головний економіст Nationwide Роберт Гарднер.

Які прогнози на 2025 рік

За словами експертів, проблеми на ринку нерухомості, ймовірно, збережуться й у 2025 році. Очікують, що Банк Англії надасть обмежену допомогу потенційним покупцям.

Bloomberg прогнозує зростання цін на житло на 4% у 2025 році. Водночас доступність житла зростатиме повільне.