За даними ООН, у Британії знайшли прихисток близько чверті мільйона українців. До повномасштабного вторгнення потрапити туди було складно, але уряд вирішив відкрити двері для українських біженців, розповідає 24 Канал, посилаючись на finance.ua. Дізнайтеся, скільки коштує оренда квартир та де шукати дешевше.

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Які ціни на оренду в Британії

За даними Numbeo, однокімнатну квартиру в середньому по країні можна винаймати за ціною від 1 020 до 1 300 євро. Оренда трикімнатного житла коштує від 1 600 до 2 тисяч євро.

Вартість оренди житла в Лондоні не просто дорога, а захмарна. Ціни в столиці є чи не найвищими в усій Європі. Восени 2024 року середня вартість сягнула 3 220 євро на місяць.

Найдешевші квартири для довгострокової оренди варто шукати на північному сході Англії. Середня вартість в цьому регіоні становить близько 800 євро.

Місто Лутон в Англії / Фото Pexels

Вартість подобової оренди

Подобова оренда житла також недешева. Доба в Лондоні в середньому буде коштувати 250 – 350 євро. В Манчестері ціни коливаються від 160 до 250 євро за добу.

У менш популярних містах оренда, звісно, дешевша. Наприклад, у прибережному Брайтоні, на півдні країни, вартість подобової оренди становить 80 – 150 євро.