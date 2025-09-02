Чи варто вкладати кошти у паркомісце як інвестицію?
Для 24 Каналу експертка з нерухомості Ірина Луханіна проаналізувала, що українці зараз все частіше розглядають паркомісця як інвестицію, особливо в Києві та великих містах, де питання паркування завжди було гострим.
Крім того, паркомісце на сьогодні це ще й питання безпеки: в умовах воєнного стану та почастішання комбінованих атак підземні паркінги стали своєрідним укриттям.
Багато сімей під час тривог спускаються туди, сідають у машину і перебувають там до відбою. Тому паркінг дедалі частіше сприймається не лише як комфорт для автомобіля, але і як стратегічний актив.
- За словами Луханіної, під час вибору паркомісця у пріоритеті – зручність і безпека. Йдеться про те, наскільки легко заїжджати та виїжджати, чи є охорона, відеоспостереження, контроль доступу.
- Важливим моментом також є розмір і маневровість: не лише ширина самого паркомісця, а й можливість його адаптувати.
Зауважте! Покупців частіше почало цікавити, чи можна встановити захисну ролету і перетворити місце на "гаражоподібний бокс". Також важлива висота паркінгу: у дворівневих паркінгах один рівень часто нижчий, і туди вже не заїдуть великі авто.
- Окремо варто зазначити, що при виборі квартири клієнти все частіше віддають перевагу будинкам із розвиненою інфраструктурою та обов'язковою наявністю паркінгу, бажано дворівневого.
Це стосується не лише купівлі, а й оренди. Тому якщо ви інвестор і купуєте квартиру для здачі, варто одразу придбати паркомісце чи навіть кілька,
– радить Луханіна.
Тому якщо квартира однокімнатна, то бажано мати одне паркомісце. Якщо ж 2 чи 3-кімнатна – два паркомісця. Річ у тім, що такий розподіл підвищує ліквідність об'єкта та скорочує термін його експозиції на ринку.
Яка ситуація з ринком паркомісць у Києві та Львові?
- Який у Львові попит на паркомісце
Володимир Іванюк, агент з нерухомості у Львові, у розмові з 24 Каналом розповів, що динаміки росту або збільшення попиту на інвестування у паркомісця чи навіть попиту на покупку цього місця не спостерігається.
Натомість збільшився певною мірою запит на покупку квартир в будинках, де є власне сучасне бомбосховище відповідно до всіх стандартів будівництва.
Насправді в Україні з 2022 року діють нові державно-будівельні норми, і згідно з ними в кожному будинку-новобудові у документації має бути передбачено сучасні бомбосховища.
Попри те, що попит на паркомісця не високий, ціни на новобудови ростуть, оскільки дорожчають будівельні матеріали, робоча сила, є попит через студентів. Відповідно, у комплексі це все тягне за собою дорожчий квадратний метр. Таким чином, додатковим бонусом до квартири стає ще й власне бомбосховище,
– зауважив пан Володимир.
- Чи купляють жителі столиці паркомісця
Вікторія Галаган, експертка з ринку нерухомості у Києві, для 24 Каналу розповіла, що серед варіантів, як люди шукають паркомісця, є декілька.
Є ті, хто вже придбав квартиру в житловому комплексі, але окремо шукає підземне паркомісце для купівлі. А є ті клієнти, які шукаючи житло в ЖК, намагаються придбати ще й паркомісце у тому самому будинку.
За підрахунками експертки з нерухомості, середня вартість за паркомісце коливається від 20 тисяч доларів до 70 тисяч доларів. Інколи ціна може навіть сягати 80 тисяч доларів.
Квартира та паркомісце – це тривала інвестиція. Для того щоб об'єкт окупився, потрібно від 10 років до 15 років в середньому. Утім, що квартира, що паркомісце є однаковими в окупності,
– ділиться пані Вікторія.
Єдина різниця в тому, що паркомісце коштує дешевше, аніж квартира. Відповідно, сама оренда за місце в паркінгу буде дешевшим, аніж оренда всієї квартири.
Які зараз ціни на паркомісця в Україні?
Ірина Луханіна каже, що вартість купівлі паркомісця, наприклад, в столиці відрізняються залежно від класу ЖК та району.
- Економ і комфорт-клас – у спальних районах від 7 500 до 11 000 доларів за місце.
- Бізнес-клас – у середньому 20 000 – 27 000 доларів.
- Преміум-сегмент – від 29 000 тисяч доларів до навіть 110 000 доларів.
Натомість оренда паркомісця активно розвивається, а ціна коливається від 2 500 гривень до 12 000 гривень.
- у центрі (Печерськ, Шевченківський) – 4 000 – 7 000 гривень на місця,
- у віддалених районах – 2 500 – 3 500 гривень на місяць,
- "сімейне" паркомісце (два поруч) може коштувати 10 000 – 12 000 гривень,
Можу сказати, що сьогодні паркомісце – це і захищений простір для сім'ї під час тривог, і інвестиція, яка стабільно зростає в ціні,
– підсумовує пані Ірина.
Як відрізнялися ціни на паркомісця пів року тому?
- Нагадуємо, що станом на кінець березня, ціни на місця в паркінгу зростали, зокрема найбільше зросла ціна в Одесі – з 543,6 тисячі гривень до 623,6 тисячі гривень.
- Натомість у Львові – з 567,3 тисячі гривень до 624 тисяч гривень, а у Дніпрі – з 748,6 тисячі гривень до 808,6 тисячі гривень.
- Водночас лідером за кількістю оголошень та відгуків про продаж місця на паркінгу був Київ, а середня ціна тоді становила 879,8 тисячі гривень.