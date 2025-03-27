OLX Нерухомість проаналізувала ціни на паркомісця у двох сегментах: паркінги (криті та підземні будівлі) та звичайні стоянки (відкриті майданчики). 24 Канал розповідає, скільки ж коштують місця для паркування у найбільших містах України.

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Попит на місця в паркінгах стабільний, ціни зростають

Ціни на місця в паркінгах у великих містах переважно зросли:

в Одесі – на 14,7% (з 543,6 тисячі гривень до 623,6 тисячі гривень);

– на 14,7% (з 543,6 тисячі гривень до гривень); у Львові – на 10% (з 567,3 тисячі гривень до 624 тисяч гривень);

– на 10% (з 567,3 тисячі гривень до гривень); у Дніпрі – на 8% (з 748,6 тисячі гривень до 808,6 тисячі гривень).

Лідером за кількістю оголошень та відгуків про продаж місця на паркінгу є Київ. Хоч там зменшилася кількість пропозицій, цей відсоток незначний (-3,8% у 2025 році).

Попит за рік зріс на 11,9%, а середня вартість майже не змінилася – знизилася всього на 1,8%. Середня ціна за паркомісце наразі становить 879,8 тисячі гривень.

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У 2025 році попит на паркомісця на стоянках зменшився на 27,6%. Середня вартість знизилася на 3% та становить наразі 40 000 гривень. Кількість пропозицій також стала меншою (-11,6% за рік).

У містах з найбільшою кількістю пропозицій ціни впали:

у Дніпрі – на 88,2% (з 169,4 тисячі гривень до 20 тисяч гривень);

гривень); у Києві – 38,2% (з 97 тисяч гривень до 60 тисяч гривень).

гривень). в Одесі – на 9,8% (з 39,3 тисячі гривень до 35,4 тисячі гривень).

Найвища середня вартість місця зафіксована у Львові – 564 тисячі гривень, що на 13% більше, ніж у лютому 2024 року. Це високий показник, якщо враховувати той факт, що попит у місті зменшився на 21%.