OLX Недвижимость проанализировала цены на паркоместа в двух сегментах: паркинги (крытые и подземные здания) и обычные стоянки (открытые площадки). 24 Канал рассказывает, сколько же стоят места для парковки в крупнейших городах Украины.

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Спрос на места в паркингах стабильный, цены растут

Цены на места в паркингах в крупных городах преимущественно выросли:

в Одессе – на 14,7% (с 543,6 тысячи гривен до 623,6 тысячи гривен);

– на 14,7% (с 543,6 тысячи гривен до гривен); во Львове – на 10% (с 567,3 тысячи гривен до 624 тысяч гривен);

– на 10% (с 567,3 тысячи гривен до гривен); в Днепре – на 8% (с 748,6 тысяч гривен до 808,6 тысячи гривен).

Лидером по количеству объявлений и отзывов о продаже места на паркинге является Киев. Хотя там уменьшилось количество предложений, этот процент незначительный (-3,8% в 2025 году).

Спрос за год вырос на 11,9%, а средняя стоимость почти не изменилась – снизилась всего на 1,8%. Средняя цена за паркоместо сейчас составляет 879,8 тысячи гривен.

Интересуют ли покупателей места на открытых стоянках

В 2025 году спрос на паркоместа на стоянках уменьшился на 27,6%. Средняя стоимость снизилась на 3% и составляет сейчас 40 000 гривен. Количество предложений также стало меньше (-11,6% за год).

В городах с наибольшим количеством предложений цены упали:

в Днепре – на 88,2% (с 169,4 тысячи гривен до 169 4 тысячи гривен до 20 тысяч гривен);

гривен); в Киеве – 38,2% (с 97 тысяч гривен до 60 тысяч гривен).

гривен). в Одессе – на 9,8% (с 39,3 тысячи гривен до 35,4 тысячи гривен).

Самая высокая средняя стоимость места зафиксирована во Львове – 564 тысячи гривен, что на 13% больше, чем в феврале 2024 года. Это высокий показатель, если учитывать тот факт, что спрос в городе уменьшился на 21%.