Хотя цены на аренду в Киеве постоянно растут, в среднем жилье сдают за 7 дней с момента публикации объявления. Самые дешевые квартиры предлагают в панельных домах, а самые дорогие в дореволюционных или в так называемых "царских", пишет 24 Канал, ссылаясь на данные ЛУНа.

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Как тип застройки влияет на стоимость аренды

Панельные дома датируются 1969 – 1991 годами. По данным ЛУНа, однокомнатная квартира в панельке будет стоить 11 тысяч гривен в месяц. За двухкомнатную в среднем хотят 14 тысяч, а за трехкомнатную – 17 тысяч.

Риелторы говорят, что панелек в Киеве больше всего, поэтому стоимость аренды там самая низкая. К тому же почти все они расположены на массивах левого берега Днепра, а это не слишком безопасная локация с начала полномасштабного вторжения.

Квартиры в хрущевках будут немного дороже. Снимать однокомнатную квартиру стоит в среднем 12 тысяч гривен. Сталинки, то есть тип застройки 1918 – 1956 годов, можно назвать средним по цене. Стоимость аренды однокомнатного жилья составляет 17 тысяч гривен.

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Актуальные цены на аренду квартир по типу застройки / Данные ЛУНа

Дороже всего снимать квартиры в новостройках (после 2010 года) и в дореволюционных домах (до 1918 года). Интересно, что новое жилье значительно уступает по цене старинному. В "царских" домах однокомнатную квартиру сдают за 28 тысяч гривен, а в новостройке – в среднем за 20 тысяч гривен.

Почему "царские" квартиры дороже новостроек

На этот вопрос дала ответ президент Союза специалистов недвижимого имущества Украины Лариса Ставинога.

Во-первых, имея за плечами более 100 лет, эти дома до сих пор считаются люксовой категорией жилья. Во-вторых, таких сооружений осталось не так много, и они расположены обычно в старом центре, в середине ключевых туристических зон столицы. Это как будто жить в музее,
– отметила эксперт.

По словам президента СФНУ, "царские" дома пользуются спросом. Преимущества, которые предлагает дореволюционное жилье, не может дать ни один другой тип домов в Киеве.