Квартиры в новых ЖК под Киевом дешевле даже по сравнению с популярными западными городами, например Львов или Ивано-Франковск. Спрос на жилье в пригородах столицы в последнее время существенно вырос, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на Delo.ua.

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В пригороде Киева цены достигли довоенных показателей

В Буче, Ирпене, Вышгороде и Броварах ситуация с продажей квартир гораздо лучше, чем в Киеве. Президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Елена Гайдамаха говорит, что спрос там выше, чем в столице.

Последние годы Киев выглядит очень плохо по сравнению с Киевской областью. Несмотря на то, что Буча и Ирпень ментально тяжелые места после оккупации, сегодня там гораздо больший спрос, чем в столице, и строительство активнее. А цены в пригороде уже выше, чем до полномасштабного вторжения, столичные квартиры все еще не достигли уровня 2021 года,

– объяснила риелтор.

Данные украинских маркетплейсов и онлайн-платформ недвижимости тоже об этом свидетельствуют. Директор по развитию ЛУНа говорит, что стоимость квадратного метра в Киеве составляет 1270 долларов, а в новостройках приближенных сел и городов – в среднем 900 долларов.

Если в 2023 году на Киевский регион приходилось 24% всех проданных квартир, то в 2024 году доля выросла до 34%,

– отметила директор по развитию ЛУН Елена Унаньян.

По данным ЛУНа, самые дешевые квартиры сейчас можно купить в Гостомеле, где квадратный метр стоит 697 – 778 долларов. Самые дорогие квартиры – в Софиевской и Петропавловской Борщаговке, где стоимость квадрата превышает отметку 1000 долларов.

Сколько стоят квартиры на вторичке

Гостомель – 25 000 долларов (однокомнатные) 43 000 долларов (двухкомнатные);

Буча – 34 000 долларов (однокомнатные), 50 000 долларов (двухкомнатные);

Ирпень – 35 000 долларов (однокомнатные), 54 000 (двухкомнатные);

Вишневое – 42 500 долларов (однокомнатные), 62 000 долларов (двухкомнатные);

Бровары – 43 500 долларов (однокомнатные), 58 500 долларов (двухкомнатные);

Вышгород – 45 000 долларов (однокомнатные), 59 000 долларов (двухкомнатные);

Софиевская Борщаговка – 45 600 (однокомнатные), 70 000 долларов (двухкомнатные).

Петропавловская Борщаговка – 53 300 долларов (однокомнатные), 71 000 долларов (двухкомнатные).

Стоит отметить, что в самых дешевых районах Киева цены ниже. Например, в Деснянском районе однокомнатная квартира в среднем стоит 40 тысяч долларов. В Святошинском районе средняя стоимость составляет уже 49,5 тысячи долларов, но это все равно дешевле, чем в Петропавловской Борщаговке.