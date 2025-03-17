Квартири в нових ЖК під Києвом є дешевшими навіть у порівнянні з популярними західними містами, як-от Львів чи Івано-Франківськ. Попит на житло в передмістях столиці останнім часом суттєво зріс, розповідає 24 Канал, посилаючись на Delo.ua.

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У передмісті Києва ціни сягнули довоєнних показників

В Бучі, Ірпені, Вишгороді та Броварах ситуація з продажем квартир набагато краща, ніж у Києві. Президентка Асоціації фахівців з нерухомості України Олена Гайдамаха каже, що попит там вищий, ніж у столиці.

Останні роки Київ виглядає дуже погано у порівнянні з Київською областю. Попри те, що Буча та Ірпінь ментально важкі місця після окупації, сьогодні там набагато більший попит, ніж в столиці, і будівництво активніше. А ціни у передмісті вже вищі, ніж до повномасштабного вторгнення, столичні квартири все ще не досягли рівня 2021 року,

– пояснила рієлторка.

Дані українських маркетплейсів та онлайн-платформ нерухомості теж про це свідчать. Директорка з розвитку ЛУНу каже, що вартість квадратного метра в Києві становить 1270 доларів, а в новобудовах наближених сіл і міст – у середньому 900 доларів.

Якщо у 2023 році на Київський регіон припадало 24% усіх проданих квартир, то в 2024 році частка зросла до 34%,

– зазначила директорка з розвитку ЛУН Олена Унаньян.

За даними ЛУНу, найдешевші квартири зараз можна купити у Гостомелі, де квадратний метр коштує 697 – 778 доларів. Найдорожчі квартири – у Софіївській та Петропавлівській Борщагівці, де вартість квадрата перевищує позначку 1000 доларів.

Скільки коштують квартири на вторинці

Гостомель – 25 000 доларів (однокімнатні) 43 000 доларів (двокімнатні);

Буча – 34 000 доларів (однокімнатні), 50 000 доларів (двокімнатні);

Ірпінь – 35 000 доларів (однокімнатні), 54 000 (двокімнатні);

Вишневе – 42 500 доларів (однокімнатні), 62 000 доларів (двокімнатні);

Бровари – 43 500 доларів (однокімнатні), 58 500 доларів (двокімнатні);

Вишгород – 45 000 доларів (однокімнатні), 59 000 доларів (двокімнатні);

Софіївська Борщагівка – 45 600 (однокімнатні), 70 000 доларів (двокімнатні).

Петропавлівська Борщагівка – 53 300 доларів (однокімнатні), 71 000 доларів (двокімнатні).

Варто зазначити, що в найдешевших районах Києва ціни є нижчими. Наприклад, у Деснянському районі однокімнатна квартира в середньому коштує 40 тисяч доларів. У Святошинському районі середня вартість становить вже 49,5 тисячі доларів, але це однаково дешевше, ніж у Петропавлівській Борщагівці.