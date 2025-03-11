Найбюджетніше помешкання розташоване на Троєщині, на вулиці Милославській. Оголошення про її продаж з'явилося на OLX, розповідає 24 Канал.

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Який вигляд має найдешевша квартира в Києві

Це дворівнева смарт-квартира, що має площу 30 квадратів. Вона розташована на останньому, 3-му поверсі будинку. На вигляд це нова забудова, ймовірно, від 2021 року.

На першому рівні розташована кухня-вітальня та санвузол, а на другому – спальня. Обидва рівні мають по 15 квадратних метрів площі, тому на вигляд помешкання дуже тісне.

Вхід до ванної кімнати розташований одразу біля кухонної зони. Якщо відчинити двері, то вони фактично впиратимуться в стіл, тобто з прохідністю в помешканні складно.

Смартквартира за 19 тисяч доларів / Фото OLX

Інтер'єр, на жаль, зроблений без смаку. Власники вирішили поєднати старі та сучасні меблі різних кольорів. Деякі дизайнерські рішення, як-от червоні сходи та морський плакат у спальні, наче в акваріумі, трохи спантеличують.

У будинку є підземний паркінг, яким можна користуватися за додаткову плату. Щодо зручності локації, то поруч є зупинка швидкісного трамвая і торговий центр.

До слова, на вторинному ринку в Києві є достатньо пропозицій з вигідними цінами. З бюджетом до 41 тисячі доларів пропонують ще чотири варіанти житла.