Самое бюджетное жилье расположено на Троещине, на улице Милославской. Объявление о ее продаже появилось на OLX, рассказывает 24 Канал.

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Как выглядит самая дешевая квартира в Киеве

Это двухуровневая смарт-квартира, имеющая площадь 30 квадратов. Она расположена на последнем, 3-м этаже дома. На вид это новая застройка, вероятно, от 2021 года.

На первом уровне расположена кухня-гостиная и санузел, а на втором – спальня. Оба уровня имеют по 15 квадратных метров площади, поэтому на вид помещение очень тесное.

Вход в ванную комнату расположен сразу возле кухонной зоны. Если открыть двери, то они фактически упираться в стол, то есть с проходимостью в помещении сложно.

Смартквартира за 19 тысяч долларов / Фото OLX

Интерьер, к сожалению, сделан без вкуса. Владельцы решили совместить старую и современную мебель разных цветов. Некоторые дизайнерские решения, например красная лестница и морской плакат в спальне, как в аквариуме, немного озадачивают.

В доме есть подземный паркинг, которым можно пользоваться за дополнительную плату. Относительно удобства локации, то рядом есть остановка скоростного трамвая и торговый центр.

К слову, на вторичном рынке в Киеве есть достаточно предложений с выгодными ценами. С бюджетом до 41 тысячи долларов предлагают еще четыре варианта жилья.