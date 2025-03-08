В конце 2024 года средняя стоимость квартир на вторичке Киева составляла: однокомнатная – 68 тысяч долларов, двухкомнатная – 107 тысяч долларов, трехкомнатная – 151 тысяча долларов. 24 Канал, ссылаясь на OLX Недвижимость, рассказывает, сколько стоят самые дешевые варианты.

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Самые дешевые вторичные квартиры в Киеве

Смартквартира на Троещине за 19 тысяч долларов

Двухуровневая квартира-студия имеет площадь 30 квадратов. Она расположена на последнем, 3-м этаже дома. На первом уровне – гостиная, кухня и санузел, на втором – спальня.

В доме есть подземный паркинг, впрочем, место там оплачивается отдельно. По удобству локации, то рядом есть остановка скоростного трамвая.

Самая дешевая квартира в Киеве / Фото OLX

Однокомнатная квартира в Голосеевском районе за 25 тысяч долларов

Квартира площадью 25 квадратов расположена на третьем этаже 5-этажки. В квартире, кроме спальни, есть ванная, туалет и кухня. Жилье продают со всей мебелью. Расположение удобное – до станции метро "Васильковская" идти только 10 минут.



Бюджетная квартира в жилом состоянии / Фото OLX

Однокомнатная квартира в Подольском районе за 29 тысяч долларов

Несколько больше будет стоить жилье в Подольском районе столицы. Квартира площадью 29 квадратов расположена на последнем, 5 этаже дома. В квартире есть вся необходимая мебель и техника. Ближайшая автобусная остановка расположена в двух минутах от дома.



Квартира на вторичке с новым ремонтом / Фото OLX

Двухкомнатная квартира в Шевченковском районе за 29 500 долларов

Если рассматривать покупку двухкомнатного жилья, то в похожем ценовом диапазоне ее найти труднее. Однако такой вариант есть, расположен недалеко от станции метро "Дорогожичи".

Площадь квартиры составляет 32 квадрата, расположена она на последнем, 5-м этаже дома. Из особенностей – кухня общего пользования, а также есть балкон. Жилье продают с мебелью и техникой.



Бюджетная квартира с двумя комнатами / Фото OLX

Трехкомнатная квартира в Святошинском районе за 41 тысячу долларов

С бюджетными вариантами трехкомнатного жилья еще труднее. Обычно недорогие квартиры с большей площадью или расположены на окраинах Киева, или требуют капитального ремонта.

Трехкомнатная квартира со старым ремонтом / Фото OLX

Самая дешевая квартира с тремя комнатами стоит 42 тысячи долларов. Это жилье площадью 63 квадратных метра, расположенное на последнем, 5-м этаже дома. Внутри также есть кухня и раздельный санузел. Локация – район Академгородка.