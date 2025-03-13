OLX Нерухомість провела опитування, щоб з'ясувати, чи готова українська молодь купувати житло, які фактори впливають на їхнє рішення та які фінансові інструменти вони розглядають для здійснення такої покупки. В опитуванні взяло участь 1265 користувачів платформи OLX, повідомляє 24 Канал.

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Де та з ким проживає молодь

Лише 21% респондентів зазначили, що живуть у власному окремому житлі. Більшість (45%) орендує житло самостійно або з партнером чи друзями. Третина (28%) проживає з батьками й ще 4% – проживають у гуртожитку.

У віковій групі 18 – 24 роки є найбільший відсоток тих, хто проживає з батьками – 41%. Молодь віком 31 – 35 років здебільшого проживає у власному житлі (30%) або орендує самостійно чи з партнером (41%).

Молодь від 25 до 30 років також найчастіше орендує житло (56%), а 19% – проживає у власних домівках.

Молодь – це люди віком від 14 до 35 років, які є громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах.

Третина молоді заробляє до 15 тисяч гривень

Більшість (67%) опитаних працює. Серед основних сфер діяльності: ІТ-сектор (14,9%) і сфера торгівлі та продажів (14,2%). В ІТ найбільше працює молоді віком від 25 до 35 років у той час, як молодь 18 – 24 роки здебільшого працює у сфері торгівлі та продажів.

33% опитаних станом на зараз не працюють, серед них є студенти, домогосподарки або матері в декреті.

Щодо суми місячного заробітку молодь проголосувала так:

36% опитаних отримують до 15 тисяч гривень .

. 33% респондентів – від 15 до 30 тисяч гривень ;

; 16% опитаних – від 30 до 50 тисяч гривень;

15% респондентів – понад 50 тисяч гривень.

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Плани щодо купівлі власного житла

21% опитаних планує придбати житло протягом найближчих 5 років. 19% респондентів, найімовірніше, також це планують зробити. Більшість, а це 37%, – не планують купувати взагалі або скоріш за все не планують. Решта ще не визначилась.

Серед молоді, яка планує купувати житло, найчастішим вибором є квартира (55%). Хоча велика частина опитаних обрала й будинок (37%).

Майже половина опитаних розраховує витратити на покупку до 30 тисяч доларів. Ще третина молоді готова заплатити від 30 до 60 тисяч доларів. Держпрограмою "єОселя" планує скористатись 30% респондентів.

Що зміниться на ринку нерухомості, на думку молоді / Фото OLX

Абсолютна більшість молодих українців (56%) переконані, що в найближчі 5 років на ринку нерухомості ціни зростуть ще більше й купівля житла стане менш доступною. Велика частка й тих, хто вважає, що оренда стане популярнішою, ніж купівля (31%).