У Києві та в більшості центральних міст серйозних змін не відбудеться, вважає керівниця сектору з розвитку продажів OLX Нерухомості Оксана Остапчук. Ціни там можуть коливатися в бік зростання до 500 – 1000 гривень, розповідає 24 Канал.

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Оренда в окремих містах може відчутно подорожчати

У західних обласних центрах, на думку Оксани Остапчук, ціни можуть зрости суттєво. Вже в березні – квітні там відчуватиметься традиційне пожвавлення попиту, як це зазвичай відбувається весною.

Зростання орендних ставок у період активного попиту відбудеться на рівні до 8 – 10% в доларах, каже оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак. За її прогнозом, така доля чекає на великі міста, що прихистили багато переселенців.

Переважно це стосується Львова та Дніпра і регіонів-хабів на кшталт Вінниці, Черкас, Кропивницького,

– вважає оглядачка ринку нерухомості.

Також оренда може подорожчати в містах, де найбільший попит спостерігається зараз. Мовиться насамперед про західні обласні центри, зокрема Ужгород, Івано-Франківськ, Львів, Тернопіль та Чернівці. Також до переліку міст із підвищеним попитом належать Вінниця, Біла Церква та Житомир, розповіла президентка АФНУ Олена Гайдамаха.

Житлова нерухомість у Вінниці / Фото DIM.RIA

На які квартири буде найбільший попит

На думку Вікторії Берещак, ціни весною зростуть на квартири, які зараз мають найбільший попит. А це помешкання:

з однією та двома кімнатами площею від 45 до 65 квадратних метрів ;

; з достатньо великими кухнями – вітальнями, що можуть слугувати окремою зоною;

розташовані на 2 – 7 поверхах, щоб було комфортно підійматися пішки.

Період активного попиту весною, найімовірніше, припаде на середину квітня і триватиме до середини червня.