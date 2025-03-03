Попит на оренду житла в деяких містах почав зростати вже в лютому, тому станом на березень – квітень може навіть перевищити пропозицію. А оскільки попит формує ціну, підвищення вартості оренди цілком можливе. Які зміни прогнозують експерти у великих містах – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Зверніть увагу Комерційна нерухомість навесні 2025: що буде з офісами та торговельними площами

За словами президентки АФНУ Олени Гайдамахи, найвищі орендні ставки залишаються в західних регіонах. Мовиться про Ужгород, Івано-Франківськ, Львів, Тернопіль та Чернівці.

Лідирує Львів, тому що, окрім нерухомості, там є робочі місця. Ну, а його наздоганяють решта міст,
– каже Олена Гайдамаха.

Серед центральних міст найвища орендна ставка наразі у Вінниці, а також високий попит спостерігається в Житомирі. Якщо брати до уваги не тільки обласні центри, а говорити й про великі міста, то Біла Церква також буде в списку.

Нерухомість Вінниця Квартири
Ринок нерухомості у Вінниці / Фото DIM.RIA

Що стосується Києва, то там ринок оренди стабільний. Ні підвищеного попиту, ні помітного зростання цін немає.

Найбільший інтерес викликають квартири в хорошому стані, з сучасним ремонтом та меблями. Якщо раніше орендарі здебільшого орієнтувалися на ціну, то зараз – на ціну і комфорт,
– каже столична рієлторка Людмила Колєснік.

Також орендарі звертають увагу на наявність генераторів, альтернативного опалення та стабільного інтернету.

Період активного попиту весною, найімовірніше, припаде на середину квітня і триватиме до середини червня. Оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак вважає, що за цей час відбудеться міграція орендарів та перегляд орендних ставок власниками, якщо їхні пропозиції будуть у попиті.

Вартість буде зростати помірковано з урахуванням інфляції та супутніх чинників, переважно це стосуватиметься тих квартир, на які зараз націлена увага на ринку оренди,
– коментує Вікторія Берещак.

Найбільший попит буде на квартири:

  • з однією та двома кімнатами;
  • площею від 45 до 65 квадратних метрів;
  • з достатньо великими кухнями – вітальнями, що можуть слугувати окремою зоною;
  • розташовані на 2 – 7 поверхах (комфортно підійматися пішки).

Нерухомість Квартира Кухня-вітальня
Квартира з кухнею-вітальнею / Фото Pexels

У Києві та в більшості центральних міст серйозних змін не відбудеться, вважає керівниця сектору з розвитку продажів OLX Нерухомості Оксана Остапчук. Ціни там можуть коливатися в бік зростання до 500 – 1000 гривень.

У західних обласних центрах, на думку експертки, ситуація буде іншою. Вже в березні – квітні там відчуватиметься традиційне пожвавлення попиту, як це зазвичай відбувається весною.

Вікторія Берещак вважає, що зростання орендних ставок у період активного попиту відбудеться на рівні до 8 – 10% в доларах. Однак така доля чекає не всі великі міста, а лише ті, що прихистили багато переселенців.

Переважно це стосується Львова та Дніпра і регіонів-хабів на кшталт Вінниці, Черкас, Кропивницького,
– вважає оглядачка ринку нерухомості.

Нерухомість Квартира Львів
Оренда квартир у новобудовах Львова / Фото OLX

Як показує нещодавнє дослідження аналітичного центру DIM.RIA, вартість оренди за останній місяць зросла майже в кожному регіоні. Навесні ця тенденція, найімовірніше, збережеться, вважає керівник розвитку продуктів онлайн-платформи Віталій Поберезький.

У березні – квітні 2024 року вартість оренди найбільше зросла в Полтавській, Київській, Тернопільській, Івано-Франківській і Рівненській областях. Там спостерігалося здорожчання на 5 – 11% лише за місяць.

Навесні 2025-го оренда може подорожчати в Кіровоградській, Житомирській, Черкаській, Вінницькій і Тернопільській областях. Адже станом на січень 2025 року рівень попиту там найбільше перевищує кількість пропозицій.

Нерухомість Оренда Попит Області
Області, де попит найбільше перевищує пропозицію / Дані DIM.RIA

У регіонах, де ринок оренди залишається найбільш активним і де попит значно перевищує пропозицію, вартість оренди може зрости на 5 – 10%. У містах із меншим дисбалансом попиту та пропозиції (наприклад, Вінниця, Івано-Франківськ) зростання буде менш помітним – до 5%,
– вважає Віталій Поберезький.

Оренда може подорожчати також у Київській, Львівській та інших областях, що найбільш віддалені від зони бойових дій. Це пов'язано з тим, що в регіонах з кращою безпековою ситуацією залишається значна кількість переселенців, які підтримують там високий рівень попиту.

Загалом прихід весни активізує ринок оренди у великих містах, що додатково стимулюватиме ріст орендних ставок. Зросте попит на винаймання житла – підвищаться ціни. Найвідчутніше оренда подорожчає в західних і центральних містах, які з початку повномасштабного вторгнення приймають внутрішньо переміщених осіб.