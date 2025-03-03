Попит на оренду житла в деяких містах почав зростати вже в лютому, тому станом на березень – квітень може навіть перевищити пропозицію. А оскільки попит формує ціну, підвищення вартості оренди цілком можливе. Які зміни прогнозують експерти у великих містах – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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У яких обласних центрах найбільший попит на оренду

За словами президентки АФНУ Олени Гайдамахи, найвищі орендні ставки залишаються в західних регіонах. Мовиться про Ужгород, Івано-Франківськ, Львів, Тернопіль та Чернівці.

Лідирує Львів, тому що, окрім нерухомості, там є робочі місця. Ну, а його наздоганяють решта міст,

– каже Олена Гайдамаха.

Серед центральних міст найвища орендна ставка наразі у Вінниці, а також високий попит спостерігається в Житомирі. Якщо брати до уваги не тільки обласні центри, а говорити й про великі міста, то Біла Церква також буде в списку.



Ринок нерухомості у Вінниці / Фото DIM.RIA

Що стосується Києва, то там ринок оренди стабільний. Ні підвищеного попиту, ні помітного зростання цін немає.

Найбільший інтерес викликають квартири в хорошому стані, з сучасним ремонтом та меблями. Якщо раніше орендарі здебільшого орієнтувалися на ціну, то зараз – на ціну і комфорт,

– каже столична рієлторка Людмила Колєснік.

Також орендарі звертають увагу на наявність генераторів, альтернативного опалення та стабільного інтернету.

Чи подорожчає оренда квартир весною

Період активного попиту весною, найімовірніше, припаде на середину квітня і триватиме до середини червня. Оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак вважає, що за цей час відбудеться міграція орендарів та перегляд орендних ставок власниками, якщо їхні пропозиції будуть у попиті.

Вартість буде зростати помірковано з урахуванням інфляції та супутніх чинників, переважно це стосуватиметься тих квартир, на які зараз націлена увага на ринку оренди,

– коментує Вікторія Берещак.

Найбільший попит буде на квартири:

з однією та двома кімнатами;

площею від 45 до 65 квадратних метрів;

з достатньо великими кухнями – вітальнями, що можуть слугувати окремою зоною;

розташовані на 2 – 7 поверхах (комфортно підійматися пішки).



Квартира з кухнею-вітальнею / Фото Pexels

У яких містах ціни можуть зрости найсуттєвіше

У Києві та в більшості центральних міст серйозних змін не відбудеться, вважає керівниця сектору з розвитку продажів OLX Нерухомості Оксана Остапчук. Ціни там можуть коливатися в бік зростання до 500 – 1000 гривень.

У західних обласних центрах, на думку експертки, ситуація буде іншою. Вже в березні – квітні там відчуватиметься традиційне пожвавлення попиту, як це зазвичай відбувається весною.

Вікторія Берещак вважає, що зростання орендних ставок у період активного попиту відбудеться на рівні до 8 – 10% в доларах. Однак така доля чекає не всі великі міста, а лише ті, що прихистили багато переселенців.

Переважно це стосується Львова та Дніпра і регіонів-хабів на кшталт Вінниці, Черкас, Кропивницького,

– вважає оглядачка ринку нерухомості.



Оренда квартир у новобудовах Львова / Фото OLX

Що буде з ринком оренди в областях

Як показує нещодавнє дослідження аналітичного центру DIM.RIA, вартість оренди за останній місяць зросла майже в кожному регіоні. Навесні ця тенденція, найімовірніше, збережеться, вважає керівник розвитку продуктів онлайн-платформи Віталій Поберезький.

У березні – квітні 2024 року вартість оренди найбільше зросла в Полтавській, Київській, Тернопільській, Івано-Франківській і Рівненській областях. Там спостерігалося здорожчання на 5 – 11% лише за місяць.

Навесні 2025-го оренда може подорожчати в Кіровоградській, Житомирській, Черкаській, Вінницькій і Тернопільській областях. Адже станом на січень 2025 року рівень попиту там найбільше перевищує кількість пропозицій.



Області, де попит найбільше перевищує пропозицію / Дані DIM.RIA

У регіонах, де ринок оренди залишається найбільш активним і де попит значно перевищує пропозицію, вартість оренди може зрости на 5 – 10%. У містах із меншим дисбалансом попиту та пропозиції (наприклад, Вінниця, Івано-Франківськ) зростання буде менш помітним – до 5%,

– вважає Віталій Поберезький.

Оренда може подорожчати також у Київській, Львівській та інших областях, що найбільш віддалені від зони бойових дій. Це пов'язано з тим, що в регіонах з кращою безпековою ситуацією залишається значна кількість переселенців, які підтримують там високий рівень попиту.

Загалом прихід весни активізує ринок оренди у великих містах, що додатково стимулюватиме ріст орендних ставок. Зросте попит на винаймання житла – підвищаться ціни. Найвідчутніше оренда подорожчає в західних і центральних містах, які з початку повномасштабного вторгнення приймають внутрішньо переміщених осіб.