В Киеве и в большинстве центральных городов серьезных изменений не произойдет, считает руководитель сектора по развитию продаж OLX Недвижимости Оксана Остапчук. Цены там могут колебаться в сторону роста до 500 – 1000 гривен, рассказывает 24 Канал.

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Аренда в отдельных городах может ощутимо подорожать

В западных областных центрах, по мнению Оксаны Остапчук, цены могут вырасти существенно. Уже в марте – апреле там будет ощущаться традиционное оживление спроса, как это обычно происходит весной.

Рост арендных ставок в период активного спроса произойдет на уровне до 8 – 10% в долларах, говорит обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак. По ее прогнозу, такая судьба ждет крупные города, приютившие много переселенцев.

Преимущественно это касается Львова и Днепра и регионов-хабов вроде Винницы, Черкасс, Кропивницкого,

– считает обозреватель рынка недвижимости.

Также аренда может подорожать в городах, где наибольший спрос наблюдается сейчас. Речь идет прежде всего о западных областных центрах, в частности Ужгород, Ивано-Франковск, Львов, Тернополь и Черновцы. Также в перечень городов с повышенным спросом относятся Винница, Белая Церковь и Житомир, рассказала президент АСНУ Елена Гайдамаха.

Жилая недвижимость в Виннице / Фото DIM.RIA

На какие квартиры будет наибольший спрос

По мнению Виктории Берещак, цены весной вырастут на квартиры, которые сейчас пользуются наибольшим спросом. А это квартиры:

с одной и двумя комнатами площадью от 45 до 65 квадратных метров ;

; с достаточно большими кухнями – гостиными, которые могут служить отдельной зоной;

расположены на 2 – 7 этажах, чтобы было комфортно подниматься пешком.

Период активного спроса весной, вероятнее всего, придется на середину апреля и продлится до середины июня.