По словам президента АСНУ Елены Гайдамахи, самые высокие арендные ставки остаются в западных регионах. Речь идет об Ужгороде, Ивано-Франковске, Львове, Тернополе и Черновцах, рассказывает 24 Канал.

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Какие города лидируют по спросу

И хотя спрос на жилье высокий почти во всех западных городах, лидером остается Львов.

Лидирует Львов, потому что, кроме недвижимости, там есть рабочие места. Ну, а его догоняют остальные города,

– говорит Елена Гайдамаха.

Среди центральных городов самая высокая арендная ставка пока в Виннице. На Севере высокий спрос наблюдается в Житомире. Если брать во внимание не только областные центры, но и крупные города, то Белая Церковь также будет в списке.

В Киеве, по словам президента АСНУ, рынок аренды стабилен. Там нет ни повышенного спроса, ни заметного роста цен.

Квартиры в Житомире / Фото DIM.RIA

Вырастут ли цены весной

Стоимость будет расти умеренно с учетом инфляции и сопутствующих факторов, считает обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак. Преимущественно это будет касаться западных городов и областных центров, принявших много переселенцев. Говорится о Днепре, Виннице, Черкассах и Кропивницком.

Рост арендных ставок в период активного спроса будет на уровне 8 – 10% в долларах. По мнению Виктории Берещак это будет происходить с середины апреля до середины июня.