Хоч ціни на оренду в Києві постійно зростають, в середньому житло здають за 7 днів з часу публікації оголошення. Найдешевші квартири пропонують у панельних будинках, а найдорожчі в дореволюційних або в так званих "царських", пише 24 Канал, посилаючись на дані ЛУНу.

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Як тип забудови впливає на вартість оренди

Панельні будинки датуються 1969 – 1991 роками. За даними ЛУНу, однокімнатна квартира в панельці коштуватиме 11 тисяч гривень на місяць. За двокімнатну в середньому хочуть 14 тисяч, а за трикімнатну – 17 тисяч.

Рієлтори кажуть, що панельок у Києві найбільше, тому вартість оренди там найнижча. До того ж майже всі вони розташовані на масивах лівого берега Дніпра, а це не надто безпечна локація з початку повномасштабного вторгнення.

Квартири в хрущовках будуть трохи дорожчі. Винаймати однокімнатну квартиру коштує в середньому 12 тисяч гривень. Сталінки, тобто тип забудови 1918 – 1956 років, можна назвати середнім за ціною. Вартість оренди однокімнатного житла становить 17 тисяч гривень.



Актуальні ціни на оренду квартир за типом забудови / Дані ЛУНу

Найдорожче винаймати квартири в новобудовах (після 2010 року) та в дореволюційних будинках (до 1918 року). Цікаво, що нове житло значно поступається ціною старовинному. У "царських" будинках однокімнатну квартиру здають за 28 тисяч гривень, а в новобудові – в середньому за 20 тисяч гривень.

Чому "царські" квартири дорожчі за новобудови

На це питання дала відповідь президентка Спілки фахівців нерухомого майна України Лариса Ставинога.

По-перше, маючи за плечима понад 100 років, ці будинки досі вважаються люксовою категорією житла. По-друге, таких споруд залишилось не так багато, і вони розташовані зазвичай у старому центрі, в середині ключових туристичних зон столиці. Це ніби жити в музеї,

– зазначила експертка.

За словами президентки СФНУ, "царські" будинки мають попит. Переваги, які пропонує дореволюційне житло, не може дати жоден інший тип будинків у Києві.