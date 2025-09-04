Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів рієлтор Володимир Іванюк.

Який у Львові попит на паркомісця?

Як зазначив рієлтор, після початку повномасштабного вторгнення в Україні набули чинності нові державно-будівельні норми, що зобов'язують забудовників передбачати укриття у новобудовах. Попри це, львів'яни не поспішають купувати собі місце у паркінгу.

Попит на паркомісця високим не є. Натомість збільшився запит на квартири в будинках, де є власне сучасне бомбосховище відповідно до всіх стандартів будівництва,

– пояснив Іванюк.

Попри невелику зацікавленість у паркінгах, ціни на житло у Львові продовжують зростати. Причиною цього є подорожчання будівельних матеріалів і робочої сили, а також стабільний попит, зокрема серед студентів. У результаті квадратний метр стає дорожчим, а наявність укриття у будинку дедалі частіше розглядається як суттєвий бонус до квартири.



Чому у Львові не купують паркомісця / Фото Unsplash

Яка ситуація з паркомісцями в Україні?