Об этом в интервью 24 Каналу рассказал риелтор Владимир Иванюк.
Какой во Львове спрос на паркоместа?
Как отметил риелтор, после начала полномасштабного вторжения в Украине вступили в силу новые государственно-строительные нормы, обязывающие застройщиков предусматривать укрытия в новостройках. Несмотря на это, львовяне не спешат покупать себе место в паркинге.
Спрос на паркоместа высоким не является. Зато увеличился запрос на квартиры в домах, где есть собственное современное бомбоубежище в соответствии со всеми стандартами строительства,
– объяснил Иванюк.
Несмотря на небольшую заинтересованность в паркингах, цены на жилье во Львове продолжают расти. Причиной этого является подорожание строительных материалов и рабочей силы, а также стабильный спрос, в частности среди студентов. В результате квадратный метр становится дороже, а наличие укрытия в доме все чаще рассматривается как существенный бонус к квартире.
Почему во Львове не покупают паркоместа / Фото Unsplash
Какова ситуация с паркоместами в Украине?
В Украине проблема с парковкой особенно ощутима в крупных городах. Количество автомобилей ежегодно растет, однако развитие инфраструктуры происходит значительно медленнее. Поэтому спрос на обустроенные паркоместа в новостройках остается высоким, особенно в Киеве.
Кроме того, с началом полномасштабной войны подземные паркинги начали выполнять еще одну важную функцию - они служат укрытиями во время воздушных тревог. Именно поэтому паркоместо все чаще рассматривается не только как удобство для автовладельцев, но и как инвестиция, что повышает ликвидность квартиры на рынке.