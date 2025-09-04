О ценах на паркоместа в столице в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказала эксперт по недвижимости Ирина Луханина.

Какие цены на паркоместа в Киеве?

По словам Ирины Луханиной, стоимость паркоместа в Киеве бывает разной. Все зависит от района и класса жилого комплекса.

Чтобы купить паркоместо, придется выложить:

  • в жилых комплексах эконом- и комфорт-класса, расположенных в спальных районах – от 7 500 до 11 000 долларов;
  • в бизнес-классе – 20 000 – 27 000 долларов;
  • в премиум-сегменте – от 29 000 долларов и до 110 000 долларов.

Парковка
Цены за паркоместо в Киеве зависят от района и класса ЖК / Фото Freepik

Аренда паркомест также набирает популярность, и цены здесь тоже зависят от локации:

  • в центральных районах столицы (Печерский, Шевченковский) аренда стоит 4 000 – 7 000 гривен в месяц;
  • в более отдаленных районах – 2 500 – 3 500 гривен;
  • за "семейное" место (два рядом) придется заплатить 10 000 – 12 000 гривен в месяц.

Эксперт отметила, что паркоместо теперь - это не только инвестиция, стоимость которой стабильно растет, но и безопасное место для семьи во время тревог.

К слову, полгода назад лидером по количеству объявлений о продаже паркоместа и отзывов на них был Киев. Тогда средняя цена составляла 879,8 тысячи гривен.

Какие еще тенденции по паркоместам фиксируют в Украине?

  • Украинцы все чаще рассматривают паркоместа как инвестицию, особенно в крупных городах, где речь идет о сочетании комфорта, безопасности и даже функции укрытия во время тревог. Эксперты советуют покупать паркоместо вместе с квартирой, ведь это повышает ликвидность недвижимости и привлекательность для арендаторов.
  • Во Львове спрос на паркоместа остается низким, зато растет интерес к квартирам в домах с современными бомбоубежищами.