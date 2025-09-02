Скільки коштує гуртожиток у 2025 – розкаже 24 Канал з посиланням на РБК-Україна.
Як відомо, вартість життя у гуртожитку відрізняється залежно від університету, типу кімнати, наповненості та додаткових умов.
У скільки обійдеться гуртожиток у різних містах України?
- Київ
У студмістечку КПІ імені Ігоря Сікорського з 1 січня 2025 року ціни зросли приблизно на 15%. Гуртожиток:
- коридорного типу, в якому живе до 4 людей у кімнаті обійдеться 800 гривень на місяць;
- блочного типу – 1 186 гривень на місяць.
Також є варіанти з одиночним поселенням. Тоді вартість становитиме 5 605 гривень на місяць.
КНУ ім. Т. Шевченка пропонує кімнати за 750 гривень на місяць. Однак є й поліпшені варіанти – 1 060 гривень на місяць.
- Львів
Львівська політехніка – 800 гривень на місяць у всіх гуртожитках. У Львівський університет імені І. Франка така ж ціна для денників. Натомість аспіранти та заочники платять приблизно 1 920 гривень на місяць.
Ціни у гуртожитках Львова / Фото Mruwka
- Харків
ХНУ ім. Каразіна надає гуртожиткові місця за 800 гривень на місяць. У кімнатах живуть по 3 – 4 особи, є санвузли, душові, кухні та пральні кімнати.
Скільки коштує орендувати житло студенту у 2025 році?
- У 2025 році оренда житла для студентів суттєво зросла. Найдорожче винаймати квартиру у Києві та Львові – однокімнатні коштують від 16,9 – 17,9 тисячі гривень, кімнати – близько 4 – 5 тисяч.
- Водночас у Чернівцях, Івано-Франківську та Одесі ціни нижчі – однокімнатні можна знайти за 10 – 13 тисяч гривень, кімнати – від 3 – 4 тисяч.
- Проте навіть у більш доступних містах темпи зростання орендних ставок залишаються високими.